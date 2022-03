Critiques à l'encontre de Johnson pour avoir comparé la situation en Ukraine avec le Brexit

Londres, le 20 mars Le Premier ministre britannique Boris Johnson fait face aux critiques de divers secteurs après avoir comparé la situation des Ukrainiens qui luttent contre les attaques russes avec le choix britannique en 2016 de soutenir le Brexit. Le politicien conservateur a fait ces remarques malheureuses lors d'un discours prononcé hier au congrès de printemps du Parti conservateur dans la ville anglaise de Blackpool. Dans son discours, Johnson a déclaré que « l'instinct du peuple de ce pays (le Royaume-Uni), comme le peuple ukrainien, est de choisir la liberté », avec le vote en faveur du Brexit comme « le célèbre exemple récent ». « Quand tant de Britanniques ont voté pour le Brexit, je ne pense pas que ce soit parce qu'ils étaient vaguement hostiles aux étrangers. C'est parce qu'ils voulaient être libres de faire les choses différemment et pour que ce pays puisse se gouverner lui-même », a-t-il dit. Aujourd'hui, les médias locaux reçoivent le flot de critiques de différents secteurs qui accusent le directeur général, comme le conservateur Lord Barwel, qui a rappelé à Johnson que les Ukrainiens « cherchent à rejoindre l'Union européenne (UE) ». Lord Barwell, qui a travaillé comme chef du personnel à Downing Street - la résidence et le bureau officiel du Premier ministre - lorsque la Tory Theresa May a également statué, a précisé sur Twitter que voter au référendum européen de 2016 « n'est en aucun cas comparable à mettre votre vie en danger » dans une guerre contre les forces de Vladimir Poutine. Barwell a rendu la comparaison laide pour deux raisons : « parce que voter lors d'un référendum libre et équitable n'est en aucun cas comparable à risquer sa vie pour défendre son pays contre une invasion » et aussi parce que « les Ukrainiens se battent pour la liberté d'adhérer à l'UE ». Pour sa part, le chef des libéraux-démocrates, Ed Davey, a estimé que Johnson était « une honte nationale » et que « comparer un référendum avec des femmes et des enfants fuyant les bombes de Poutine est une insulte pour tous les Ukrainiens ». Pour le chef du parti nationaliste écossais à Westminster, Ian Blackford, les commentaires de Johnson « comparer la situation de vie et de mort en Ukraine au Brextile est de mauvais goût et montre à quel point les conservateurs sont dangereusement obsédés par le Brexit ». En dehors de ce pays, l'ancien président du Conseil européen, Donald Tusk, a également déclaré que les propos du Premier ministre britannique « offensaient les Ukrainiens, les Britanniques et le bon sens ». « Boris Johnson égale la lutte des Ukrainiens pour voter par les Britanniques pour le Brexit », déclare l'ancien Premier ministre polonais, qui se souvient encore de « l'enthousiasme de (Vladimir) Poutine et (Donald) Trump après le référendum ». Pour l'ancien Premier ministre belge Guy Verhofstadt, la comparaison est « folle ».