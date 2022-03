COVID-19 : un médecin de Harvard a averti que 9 patients sur 10 intubés dans l'IMSS meurent

La médecin de Harvard Laurie Ann Ximénez-Fyvie s'en prend à nouveau à la chef du gouvernement de Mexico (CDMX) Claudia Sheinbaum pour renforcer la stratégie de vaccination contre la COVID-19 dans la capitale.

Par le biais de son compte Twitter, l'experte a accusé la présidente de « construire une réalité alternative » du paysage épidémiologique en conjonction avec Zoé Robledo, directrice de l'Institut mexicain de sécurité sociale (IMSS).

Ceci, après que le Morenista a remercié - via la même plate-forme - le chef et le personnel de l'Institut, pour leur présence et leur travail dans « les moments les plus difficiles de la pandémie », ainsi que dans les journées de vaccination « les plus intenses » : « Notre éternelle gratitude », a publié le responsable.

Laurie Ann a souligné qu'un peu plus de 50 % des patients hospitalisés, mais non intubés, sont décédés de la COVID-19. (Photo : capture d'écran)

Cependant, l'auteur du livre « Irreparable Damage » a contredit Sheinbaum en affirmant que les actions de l'IMSS « ont été atroces » car 50,5% des patients hospitalisés de Covid sont décédés, selon un tableau du taux de létalité dans différents secteurs de la santé.

C'est-à-dire que l'Institut mexicain serait celui qui aurait enregistré le plus de décès pendant l'urgence sanitaire, suivi par l'Institut de la sécurité sociale et des services pour les travailleurs de l'État (ISSTE), avec 40,2 %, le ministère de la Santé, avec 40 %, le Secrétariat de la Marine, avec 36,5 %, Petroleos Mexicanos ( Pemex), avec 35,5 %, le ministère de la Défense (Sedena), avec 34 pour cent, et le secteur privé, avec 18,7 pour cent.

En outre, le médecin a ajouté que l'IMSS avait signalé le décès de 91,2 % des patients intubés, ce qui en fait le seul secteur qui dépasse la ligne des 90%, quel que soit le statut d'intubation dans lequel se trouvaient les victimes.

« Au CDMX, 1 patient sur 2 atteint de COVID-19 hospitalisé dans l'IMSS (intubé ou non), et 9 patients intubés sur 10 sont décédés. Pensez à ces chiffres-là », a-t-il dit.

Les 32 entités du pays reviendront simultanément à la couleur verte du feu de signalisation épidémiologique. (Photo : REUTERS/Gustavo Graf)

Le ministère de la Santé (SSA) a indiqué que la carte épidémiologique sera repeinte en vert pour tous les États de la République mexicaine pour le premier le temps passé jusqu'à présent dans la pandémie de COVID-19.

La dernière entité qui était rouge (risque le plus élevé) était Aguascalientes il y a deux mois, étant la seule à revenir à ce niveau après cinq mois de stabilité.

Ainsi, la fin de la « quatrième vague » de contagion, déclenchée début 2022 et caractérisée par la prédominance de la variante Ómicron, est officiellement confirmée.

Il convient de noter que cela donnerait suite aux mesures que plusieurs démarcations ont opté pour le retrait dans des cas tels que le retour complet aux activités ou le utilisation facultative de masques faciaux dans les espaces ouverts. Malgré cela, les autorités sanitaires ont souligné l'importance de ne pas baisser la garde et de se faire vacciner avec la dose de rappel face à une éventuelle hausse.

Pour la réduction du 18 mars, la SSa a signalé 4 860 nouvelles infections et 125 décès dus à la COVID-19. Pendant ce temps, on estime qu'il y a 15 498 actifs dans toute la République, la Basse-Californie du Sud, Aguascalientes, Mexico, Tlaxcala et Colima ayant les chiffres les plus élevés.

