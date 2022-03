Los Angeles (États-Unis), 20 mars « CODA » surpris de remporter le premier prix du Hollywood Producers Union (PGA Awards), qui ont été présentés hier soir à Los Angeles (États-Unis). Le film, qui après avoir remporté le Festival du film de Sundance a commencé avec des choix modestes lors de la saison des récompenses, a fini par gagner avec « The Power of the Dog » comme l'un des grands favoris pour l'Oscar. Cette reconnaissance, qui s'ajoute à son récent triomphe dans les prix Actors Guild (SAG Awards), a encore suscité la dernière ligne droite pour la statuette prisée, qui n'a pas encore trouvé de pari ferme pour la victoire à une semaine des gagnants de la Hollywood Academy. L'autre option forte, « The Power of the Dog », est restée vide malgré les BAFTA, Critics Choice et les Directors Guild Awards (DGA Awards) qui ont été décernés la semaine dernière à la cinéaste Jane Campion. Dans le cas des prix Hollywood Producers Union (PGA Awards), leur objectif est de reconnaître les producteurs des fictions participantes. Avec d'autres récompenses spécialisées, ils servent de boussole pour les Oscars, car beaucoup de ses électeurs choisissent également la catégorie correspondant à leur guilde lors des Hollywood Academy Awards. Dans cette édition, huit des dix films nominés pour la PGA sont également candidats à l'Oscar. Tous ont été remportés par « CODA », un film amical sur une fille de parents sourds qui a un grand talent pour la musique, et pour lequel Apple TV+ a dépensé 25 millions de dollars après sa première à Sundance. Pour sa part, « Encanto », le film Disney inspiré du réalisme magique de la Colombie, a remporté le meilleur film d'animation contre d'autres favoris tels que « Luca » et « The Mitchells vs. The Machines », ce dernier lauréat aux Annie, les prix de l'industrie de l'animation. Dans la section télévision, « Succession » a de nouveau dominé le genre dramatique tandis que « Ted Lasso » l'a fait dans la comédie, un groupe qui a déjà triomphé aux Emmys. « Mare of Easttown » a remporté la meilleure série limitée (mini-série), « RuPaul's Drag Race » comme meilleure compétition et « Summer Of Soul » comme meilleur documentaire, revalidant ainsi son statut de favori pour les Oscars. La saison des récompenses hollywoodiennes se poursuivra dimanche avec le gala du syndicat des scénaristes qui culminera avec les Oscars le 27 mars.