Boire de l'eau de pluie et manger des pigeons des rues, la vie fermée de Marioupol

Odessa (Ukraine), 20 mars La jeune Galyna Balabanova a passé les trois dernières semaines de siège dans sa ville natale de Marioupol, dans le sud-est de l'Ukraine, où ses voisins sont venus chercher de l'eau de pluie et cuisiner des pigeons qu'ils ont trouvés dans les rues pour survivre à l'encerclement des troupes russes dans le absence de fournitures de base. « Les voisins se sont unis et ont permis aux sous-sols de servir d'abris. Maintenant, ils collectent l'eau de pluie et cuisent des pigeons et d'autres animaux sur des feux de joie afin de survivre. Il n'y a pratiquement pas de médicaments dans la ville », explique Balabanova à Efe lors d'une conversation téléphonique. Marioupol, une ville d'un demi-million d'habitants, est l'une des plus durement touchées par ce conflit et près de 70 pour cent des maisons de la ville ont été endommagées par les bombardements, selon les autorités municipales. QUITTER MARIUPOL Balabanova a réussi à quitter Marioupol le 16 mars, le jour même où les autorités ukrainiennes ont accusé les autorités russes d'avoir attaqué le théâtre dramatique de la ville, où des centaines de personnes se cachaient dans l'abri anti-bombes du bâtiment. « Au moment du bombardement du théâtre, je quittais la ville et je viens de l'entendre. À la périphérie de la ville, depuis le couloir (humanitaire). On voyait parfaitement comment la ville était attaquée de toutes les directions et par tous les moyens possibles », dit-il. La jeune femme a utilisé l'un des couloirs humanitaires mis en place pour évacuer la ville, mais ces marches ont été attaquées. « Miraculeusement, nous ne nous sommes pas fait tirer dessus. À partir de ce moment, nous continuons notre transport privé et n'empruntons pas le couloir officiel, à nos risques et périls. En cours de route, il y avait plus de 20 points de contrôle pour des hommes en uniforme russe qui inspectaient la voiture tous les 500 mètres. Nous voulions pleurer d'impuissance, parce que nous laissions famille et amis derrière nous dans la ville », raconte-t-il. Les autorités ukrainiennes ont ouvert des couloirs humanitaires pour évacuer les civils de certaines des villes les plus importantes du pays attaquées par les Russes, mais celle de Marioupol est pratiquement bloquée, ce que les dirigeants mondiaux et les organisations internationales demandent à résoudre pour laisser leurs voisins fuir . Comme l'a déclaré hier la vice-première ministre ukrainienne Iryna Vereshchuk, « tous les couloirs humanitaires ne fonctionnent pas », notant qu'au moins 4 100 personnes ont déjà réussi à quitter Marioupol, dont près de 1 200 enfants. « Dans la ville, j'ai vu les Russes, mais seulement de loin, car au moment de mon départ, le centre-ville n'était pas encore occupé. J'ai vu leurs voitures, leurs véhicules de combat et leurs chars. Je les ai aussi vus à des postes de contrôle à l'extérieur de la ville, où ils ont essayé de torturer psychologiquement ceux qui ont quitté la ville, montrant leur pseudo-force », raconte-t-il. LES PIRES MOMENTS Balabanova fait partie des milliers de personnes qui ont réussi à fuir Marioupol, où les réserves d'eau et de nourriture s'épuisent et où l'aide humanitaire n'a pratiquement pas été autorisée à entrer en ce moment, selon le Programme alimentaire mondial des Nations unies. « Marioupol a été la cible d'attaques d'artillerie, d'aviation et de chars toutes les heures. Toutes les rues, sans exception, et la plupart des maisons sont détruites (...) Des usines, où se trouvaient plus de 15 abris, étaient attaquées tous les jours », raconte-t-il. Et pas seulement ces bâtiments, mais aussi des écoles et des hôpitaux, les autorités ukrainiennes ayant accusé Moscou d'avoir bombardé un hôpital pour enfants il y a plus d'une semaine, faisant trois morts, dont deux mineurs. Cependant, la Russie a nié être à l'origine de cette action dans une ville où plus de 1 200 personnes sont déjà mortes depuis le début de l'invasion, selon les autorités municipales. « Les pires moments ont été ceux où six avions survolaient la ville en même temps et menaient des attaques continues. J'ai peur de penser à ce que sera la situation là-bas aujourd'hui », explique-t-il. Parmi ses expériences tragiques dans la ville, Balabanova raconte que des gens sont venus la voir, elle et sa famille, des quartiers les plus éloignés pour demander de l'aide. « Ils se demandaient où étaient entrés les autorités, le maire et même le salon funéraire. Ils se demandaient pourquoi ils devaient maintenant enterrer leurs proches dans leurs propres jardins », raconte-t-il. Mais, pour elle, les moments les plus difficiles sont maintenant, car elle vit impuissante dans la situation : « Maintenant que je suis hors de danger et je ne peux pas aider ceux qui m'écrivent pour me demander de sortir leurs proches de Marioupol assiégée ou même de leur apporter de l'eau et du pain ». « Ils ne se sont pas limités à assiéger la ville, mais ils ont décidé de l'effacer de la surface de la terre », conclut-il. Isaac John Martin