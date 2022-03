Avec 439 nouveaux positifs, l'Équateur accumule 853 850 cas de covid-19

Quito, 19 mars L'Équateur a ajouté 439 nouveaux positifs pour covid-19 ce samedi, accumulant 853 850 cas confirmés depuis le début de la pandémie il y a plus de deux ans, comme l'a indiqué samedi le ministère de la Santé publique dans son rapport quotidien. Le record de décès s'élève à 35 410, dix-sept nouveaux au cours des dernières vingt-quatre heures, qui sont répartis entre les 25 215 confirmés par le covid-19 et les 10 195 probables par la maladie. La province andine de Pichincha, dont la capitale est Quito, compte le plus grand nombre d'infections, 314 128 positifs, 206 de plus que le record de vendredi, suivie de la côte de Guayas, dont la tête est Guayaquil, avec 133 834 (48 supplémentaires). Les provinces de Manabi (54 737), El Oro (49 060), Azuay (41 141), Loja (33 182), Imbabura (29 096), Tungurahua (26 568), Cotopaxi (17 836), Los Ríos (17 222) et Santo Domingo de los Tsáchilas (16 709) se produisent en raison de l'incidence des cas. En ce qui concerne la situation dans les municipalités, le rapport précise que Quito est la ville équatorienne la plus touchée par le Covid-19 avec 290 260 cas pendant la pandémie (199 signalés au cours des dernières vingt-quatre heures), suivie de Guayaquil avec 99 377 (39 supplémentaires). Dans la campagne de vaccination, les données du ministère de la Santé montrent que plus de 88,6 % de la population cible a reçu une première dose ou une dose unique en Équateur, environ 85 % une deuxième dose, et près de 5 millions de doses de rappel ont déjà été appliquées. Le Comité national des opérations d'urgence (COE) a approuvé vendredi l'élimination de toute restriction de capacité dans les espaces publics, les entreprises et les établissements privés, ainsi que la réouverture de la vie nocturne à 100 % de capacité également.