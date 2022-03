Au moins sept morts lorsqu'une mine explose lors du passage d'un bus au Mali

Bamako, 20 mars Au moins sept personnes ont été tuées et des dizaines d'autres ont été blessées par l'explosion d'une mine qui a été activée par le passage d'un bus sur lequel elles circulaient sur une autoroute de la région de Mopti, dans le centre du Mali, ont indiqué des sources de sécurité et de santé à Efe. L'incident s'est produit hier samedi vers 15h00, heure locale, entre Denga-Ouro et Takoutala sur la route entre Konna et Sevare, les sources ont expliqué que parmi les blessés, plusieurs sont dans un état grave. Les sources ont souligné que les blessés avaient été admis à l'hôpital Dolo de la ville de Sevare. Le Mali connaît une situation complexe d'insécurité et d'instabilité politique avec la présence de groupes djihadistes, qui intensifient leurs attaques contre la population civile, l'armée malienne et les forces étrangères et des Nations unies. En outre, il y a eu deux coups d'État en moins d'un an, après quoi un processus de transition a commencé qui n'a pas encore abouti à l'attente de la tenue d'élections générales qui n'ont pas encore eu lieu. CHEF fzb-id