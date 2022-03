Au moins 4 morts lorsqu'une voiture a heurté un groupe dans le sud de la Belgique

Bruxelles, le 20 mars Au moins quatre personnes sont mortes après avoir percuté un véhicule lors d'un groupe célébrant le carnaval ce matin dans la ville de Strépy-Bracquegnies, dans le sud de la Belgique, ont rapporté les réseaux francophones RTBF et RTL. La police locale a réduit le chiffre initial de cinq décès à quatre, et a également signalé 7 blessures graves et 15 blessures mineures, selon la RTBF. La police a arrêté deux suspects après le coup, les personnes qui voyageaient dans le véhicule impliqué. Le maire de la ville, Jacques Gobert, a activé le plan d'urgence. « Une voiture en excès de vitesse a écrasé la foule qui s'était rassemblée pour regarder Gilles décrocher. Le chauffeur a poursuivi sa route, mais nous l'avons intercepté », a déclaré l'échevin dans des déclarations recueillies dans le journal « Le Soir ». Selon des témoins, vers 5 heures (4 heures GMT), un véhicule « sorti de nulle part » a dépassé plusieurs dizaines de personnes accompagnant un groupe de Gilles, personnage traditionnel du carnaval de Binche (dont la célébration a été reconnue comme site du patrimoine mondial par l'UNESCO) et d'autres villes du sud de la Belgique. Huit ambulances sont arrivées sur place pour venir en aide aux blessés et le centre sportif de la ville a été créé en tant que centre d'urgence, où une cellule de psychologues s'occupe des personnes assistant à cette célébration du carnaval. « Il n'y a pas de mots, c'est de l'horreur. En arrivant sur les lieux longtemps après la catastrophe, en voyant ces corps éparpillés sur la route, des personnes souffrant... Vous ne pouvez pas imaginer que cela puisse exister et, malheureusement, c'est ce qui se passe. Il n'y a pas de mots, c'est dramatique », a déclaré Gobert. Le présentateur de RTL Fabrice Collignon, qui participait aux célébrations, a déclaré que le groupe, d'environ 150 personnes selon lui, était en route pour faire le tour de la ville quand soudain « nous avons entendu un énorme bruit venant de l'arrière et la voiture a littéralement percuté le groupe de personnes ». « C'était une scène que je n'aurais jamais pensé voir de ma vie. La voiture a accéléré et quand nous avons réalisé qu'il se passait quelque chose, tout le monde était au sol. Les gens criaient. Il y avait de la musique et des sourires et trois secondes plus tard, des cris. C'était horrible », a-t-il décrit. La ministre belge de l'Intérieur, Annelies Verlinden, a notamment contacté le maire pour savoir si une attaque terroriste pouvait être exclue. Le bureau du procureur tiendra une conférence de presse tout au long de la matinée pour rendre compte de l'événement.