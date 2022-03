Au bord de la purge de la suspension, Laureano veut jouer

MESA, Arizona, États-Unis (AP) - Comme s'il l'avait su, Christian Pache s'est arrêté devant le casier de Ramón Laureano et a commencé à discuter avec le voltigeur de centre cette semaine, avant le premier match de pré-saison d'Oakland.

Quelques minutes plus tôt, Laureano avait décrit à la presse sa merveilleuse relation avec son compatriote dominicain Pache, une perspective de premier plan qui faisait partie du forfait jeunesse prêté par Atlanta cette semaine pour gagner le joueur de premier but étoile Matt Olson.

Laureano et Pache se sont rencontrés pendant la pause entre les campagnes à Saint-Domingue, leur pays natal. Les Rangers se sont entraînés ensemble, ne sachant pas qu'ils seraient partenaires. Maintenant, ils ont développé une relation où le premier est le mentor.

Pache, 23 ans, a bombardé Laureano, 27 ans, de questions. Il voulait s'adapter le plus rapidement possible à son nouveau club-house, après six ans dans l'organisation des Braves.

« Quand il me pose des questions, j'essaie toujours de l'aider », a dit Laureano. « Je pense qu'il a hâte d'apprendre, comme je l'étais à un moment donné. Vous avez une routine quotidienne pour vous habituer à votre jeu et à votre journée. Il est en train de le faire. »

Le même après-midi, Laureano a joué au départ au champ centre, étant donné qu'il était autorisé à participer à la Cactus League, même s'il est toujours suspendu pour un total de 80 matchs après avoir été testé positif à un médicament interdit en 2021.

Laureano ratera le premier mois de la saison régulière, alors qu'il termine de purger le penalty.

« Je suis reconnaissant que (Mark) Kotsay soit venu me voir et m'ait dit qu'il jouait le premier match », a dit Laureano à propos du manager, qui en est à sa première année avec l'Atléticos.

De son côté, Kotsay a commenté : « Quant à Ramon, vous savez qu'il adore le baseball. Évidemment, il en a été privé par ses propres actions, mais il en a assumé la responsabilité. Cela fait partie de cette culture et de cette équipe. »

« Au fur et à mesure que nous avancerons, nous allons gérer sa charge de travail, car il a bel et bien 27 jours (matchs restants dans sa suspension) une fois la campagne commencée », a-t-il ajouté. « Et vous aurez l'occasion de participer à plusieurs matchs et de faire suffisamment de répétitions pour être prêt. »