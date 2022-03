Vienne, 20 mars Les pourparlers entre la Russie et l'Ukraine visant à trouver une issue au conflit ont progressé pour aboutir à « presque un accord » sur quatre des six questions soulevées à la table des négociations, comme l'a déclaré le ministre turc des Affaires étrangères Mevlüt Çavusoglu. Dans une interview publiée ce dimanche par le journal Hürriyet, le chef de la diplomatie turque a résumé les conclusions qu'il a tirées de ses voyages à Moscou et à Lviv la semaine dernière, où il a rencontré ses homologues russe et ukrainien, Sergueï Lavrov et Dimitro Kuleba, respectivement. « Les positions des deux parties convergent sur des questions importantes et critiques. En particulier, nous constatons qu'ils sont presque d'accord sur les quatre premiers points. Certaines questions doivent être tranchées au niveau de la direction », a déclaré Çavusoglu. Le ministre a assuré qu'il y avait déjà eu beaucoup de chemin dans les pourparlers entre les délégations des deux parties, mais que la paix nécessiterait une réunion au plus haut niveau, c'est-à-dire entre le président russe Vladimir Poutine et son homologue ukrainien, Volodymir Zelensky. Il a toutefois admis qu'un cessez-le-feu était nécessaire au préalable, ce qu'Ankara considérait possible. « Si les parties ne s'écartent pas de leurs positions actuelles, nous pouvons dire que nous avons bon espoir d'un cessez-le-feu. Il existe des canaux ouverts entre les leaders. C'est déjà connu », a-t-il dit. « S'il y a paix, s'il y a un accord, ils se rencontreront certainement (Poutine et Zelenski). Ils n'excluent pas cette possibilité. Ils n'ont pas d'attitude négative à l'égard de la rencontre », a-t-il ajouté. Çavusoglu n'a pas précisé sur quelles questions les délégués de Moscou et de Kiev auraient fait avancer dans leurs négociations. Dans une récente interview accordée à Hürriyet, Ibrahim Kalin, porte-parole du président turc Recep Tayyip Erdogan, a déclaré que les questions soulevées sur la table sont regroupées en six points, qu'il a énumérés comme suit : « 1- La neutralité de l'Ukraine (qu'elle ne peut pas entrer dans l'OTAN), 2- Le désarmement et les garanties de sécurité mutuelle, 3- Le processus que la partie russe appelle « dénazification », 4- « La suppression des obstacles à l'utilisation généralisée du russe en Ukraine », 5- « Le statut du Donbass » et 6- « Le statut de la Crimée ». Depuis le début de la crise, la Turquie, un important partenaire de l'OTAN qui tente de rester neutre face à l'invasion russe de l'Ukraine, a essayé de jouer un rôle de médiateur entre les deux pays, car elle entretient d'importants liens diplomatiques, politiques et économiques avec les deux pays. Après avoir accueilli une réunion Lavrov et Kuleba à Antalya le 10 mars, Ankara a également proposé d'organiser une réunion entre Poutine et Zelinsky. « À ce jour, nous constatons qu'en principe, aucune des deux parties n'est opposée (les deux dirigeants réunis en Turquie) », a déclaré Çavusoglu, tout en admettant qu'il existe actuellement « d'autres pays également » avec des initiatives similaires. « En fin de compte, ce qui compte c'est qu'ils se réunissent. Cela se produit en Turquie ou ailleurs », a souligné le ministre. DT/WR/PI