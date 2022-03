Lombok (Indonésie), 20 mars L'Espagnol Alex Rins (Suzuki GSX RR), cinquième du Grand Prix de MotoGP d'Indonésie, a assuré à la fin de la course que cette année « sera un championnat difficile » en raison de la grande égalité qui existe. « Ce sera comme ça tout au long de l'année », a insisté Rins, qui a expliqué : « Nous sommes huitième à dix points du premier et ce n'est rien, donc ce sera compliqué, ce sera un championnat très compliqué, mais je pense que nous pouvons très bien le faire et maintenant, honnêtement, il y a des circuits que j'aime vraiment, comme sont l'Argentine, que nous n'avons pas été là depuis de nombreuses années, après le Texas ; je pense que cela peut être un beau championnat. » Alex Rins a évoqué les problèmes liés à l'asphalte. « La vérité est que c'était dommage parce que la piste est incroyable, mais je pense que la plupart des pilotes ne sont pas du tout satisfaits de l'asphalte, des pierres et, honnêtement, c'était une chance que ce soit dans l'eau car après la course Moto3, ils ont commencé à monter dans le dernier virage, il manquait des morceaux d'asphalte. et c'était compliqué et, en fait, lorsque la course était terminée, j'ai enlevé ma combinaison en cuir et toute ma poitrine était pleine de « cailloux » noirs ». « C'était difficile, les conditions étaient très difficiles et heureusement c'était humide et non sec, mais nous n'aurions pas dû être dans cette situation. Nous sommes des pilotes de MotoGP, mais ce championnat ne devrait pas être dans cette situation, bien qu'il n'y en ait pas eu d'autre, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient avec le resurfaçage du circuit, mais ce n'était pas suffisant et c'est tout », a expliqué le pilote Suzuki. « Heureusement, nous avons pu prendre le départ malgré les conditions météorologiques. J'ai essayé de tout faire pour terminer sur le podium, avec un bon départ, en essayant de rattraper Miller, qui était deuxième ou troisième, je ne sais pas, et j'ai essayé de tirer au maximum, mais j'ai eu une série de moments difficiles avec l'avant de la moto et je me suis dit « ok Alex, essaie d'aller un peu plus doucement » et puis quand Zarco J'ai vu qu'ils avaient tous les deux plus de traction que moi et c'est pourquoi j'ai essayé de gérer la situation de la meilleure façon possible avec la moto, mais nous n'avons pas pu profiter de cette opportunité. » CHEF JLL/EA