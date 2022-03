Verstappen a dominé le dernier essai ; Checo, troisième ; Sainz cinquième et Alonso, le 16

Écriture sportive, 19 Mar Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), le dernier champion du monde de Formule 1, a établi samedi le meilleur temps de la troisième et dernière séance d'entraînement libre pour le Grand Prix de Bahreïn, le premier de la Coupe du monde, organisé sur le circuit de Sakhir ; dans lequel son coéquipier mexicain Sergio Pérez a marqué le troisième contre-la-montre ; et les Espagnols Carlos Sainz (Ferrari) et Fernando Alonso (Alpine) les cinquième et seizième, respectivement. Dans le meilleur de ses 14 tours, la jeune star néerlandaise a parcouru les 5 412 mètres de la piste bahreïnie, avec le pneu souple, en une minute, 32 secondes et 544 millièmes, seulement 96 de moins que le monégasque Charles Leclerc (Ferrari) et avec 247 sur 'Checo', qui a bouclé 19 tours et établi la troisième fois du dernier essai. Le Madrilène Sainz, qui a répété 19 fois le tracé de la piste à l'extérieur de Manama, a fait un virage en 1:33 .053 et est resté - comme les précédents, avec un pneu mou - à une demi-seconde de Verstappen. Le double champion du monde asturien, qui a donné quatorze tours dans ce dernier essai sans importance - pendant la journée, contrairement aux qualifications et à la course, qui se joueront la nuit et avec une lumière artificielle - a fixé son temps avec l'enceinte du milieu et a investi deux secondes et 84 millièmes de plus que la nouvelle idole du Pays-Bas. L'Anglais Lewis Hamilton (Mercedes), septuple champion du monde qui a dû se contenter de la deuxième place l'an dernier, a inscrit la sixième fois du dernier nage libre à Sakhir, 577 millièmes derrière le pilote qui l'a détrôné. Son nouveau partenaire, son compatriote George Russell, était quatrième, 391 millièmes derrière Verstappen, dans un entraînement qui s'est terminé avec 22 degrés Celsius ambiant et 34 degrés Celsius sur l'asphalte. La séance de qualification, qui commandera la grille de départ de la course de ce dimanche - prévue pour 57 tours, pour parcourir un parcours de 308,2 kilomètres - aura lieu à partir de six heures de l'après-midi (quatre heures de l'après-midi sur le continent espagnol : 15h00 GMT). CHEF arh