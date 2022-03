Ucayali : La NPP a capturé et détruit un narcoplane bolivien sur une piste d'atterrissage clandestine

Ce samedi 19 mars, la Police nationale péruvienne (PNP) a capturé un avion en provenance de Bolivie qui était utilisé pour transporter de la drogue. Le véhicule avait été abandonné sur une piste d'atterrissage clandestine construite dans le district de Curimana, dans la province de Padre Abad, dans la région d'Ucayali.

La police a localisé le navire grâce à un vaste travail de renseignement effectué par la Division des enquêtes spéciales (Divinesp) et le Département des enquêtes spéciales (Depinesp) de Dirandro de Pucallpa.

Mais le véhicule aérien n'a pas été complètement abandonné. Il y avait un groupe de personnes armées qui gardaient les lieux et qui, lorsqu'elles ont remarqué la présence des agents de la PNP, se sont échappées en profitant de l'épaisse forêt. Ils ont fui à l'aide de deux bateaux équipés de moteurs appelés « petits-petits ». Il a été signalé qu'ils pouvaient être membres d'une organisation criminelle vouée au trafic de stupéfiants.

Les forces de l'ordre ont pris le contrôle du site et ont découvert que l'avion était un modèle Cessna, immatriculé CP-1832. De plus, il a été précisé que l'hélice et le train d'atterrissage avant étaient défectueux et qu'il n'avait pas pu être réparé. Par conséquent, ils ont procédé à sa destruction.

UTILISÉ POUR LE TRAFIC DE DROGUE

Grâce aux renseignements, la PNP a appris que ce navire aurait pu être utilisé pour collecter environ 350 kilos de drogue appartenant à une mafia du trafic de drogue opérant dans la région. En outre, il aurait pu être utilisé pour transporter le médicament à l'étranger.

L'intervention a été soutenue par des troupes de la Division des manœuvres contre le trafic illicite de drogues (Divmctid) et de la Direction de l'aviation de la police (Diravpol) de Pucallpa. Le procureur provincial du deuxième bureau du procureur spécialisé pour les crimes liés au trafic de drogue, Getulio Fausto Córdova Cuellar, a également participé.

Alfonso Chávarry, ministre de l'Intérieur. | Photo : Andina.

ALFONSO CHAVARRY A NIÉ AVOIR REÇU DES PLAINTES POUR TRAFIC DE DROGUE : « LAISSEZ-MOI TRAVAILLER !

Le Ministre de l'intérieur, Alfonso Chávarry, a été à la tête de la région de police de Cajamarca et a été accusé d'une série de plaintes. Cependant, quelques jours après son entrée en fonction, il a catégoriquement nié toute plainte pour trafic de drogue.

« Je dois vous dire que si j'avais été entaché ou si j'avais un dossier, je n'aurais pas postulé à ce poste. J'ai travaillé à Sucamec et dans d'autres entités, je n'ai aucune peine pour trafic de drogue, s'il vous plaît, ils me font du mal à cet égard », a déclaré le ministre.

Il a déclaré qu'il avait plus de 30 félicitations sur ordre de la Police nationale péruvienne lorsqu'il était actif dans la lutte contre le trafic de drogue, le terrorisme, et contre la criminalité.

Il a également exclu qu'il ait des allégations ou des accusations de trafic de drogue. « C'est quelque chose de délicat, j'ai signalé ces cas de trafic de drogue, j'ai fait des opérations, j'ai capturé des criminels, des trafiquants de drogue, nous avons saisi de la drogue, nous n'avons jamais été impliqués là-dedans », a-t-il dit.

Chavarry a dit qu'il examinera cette accusation de trafic de drogue, et ceux qui disent qu'il a une plainte, il leur demandera de le prouver. « Laisse-moi travailler ! La presse m'a toujours soutenu, depuis avant j'ai travaillé avec beaucoup d'entre vous », a-t-il dit.

En ce qui concerne les allégations d'abus de pouvoir, le ministre a souligné que cela était possible, car le policier opérationnel, qui travaille dans la rue, fait l'objet de plaintes, de critiques et de diverses choses. « J'ai reçu des plaintes, mais je n'ai jamais été condamné. Je n'en ai pas, je ne suis pas entaché », a-t-il dit.

Il a également évoqué la question des promotions, et il a assuré qu'il appuierait son personnel, qui est la base et qui fait sortir la saleté, le bon policier, celui qui travaille dans la partie opérationnelle, je vais même lui donner des promotions, a-t-il promis.