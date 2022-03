Trois ans se sont écoulés avant le grand retour de True Detective, l'anthologie télévisée du genre policier qui est diffusé sur le fichier HBO. Dans l'histoire de la série, Matthew McConaughey et Woody Harrelson ont joué dans la première saison ; Colin Farrell et Rachel McAdams ont joué les rôles centraux de la deuxième ; et le troisième a fait de Mahershala Ali le premier détective noir vu dans cette fiction.

Selon The Hollywood Reporter, le créateur de cet univers policier, Nic Pizzolatto, ne sera pas impliqué cette fois et le scénario reviendra au cinéaste mexicain Issa López (They Come Back and Everything Bad). Elle partagera la production exécutive avec Barry Jenkins, le réalisateur qui a remporté les Oscars pour Moonlight . Le projet des prochains chapitres est actuellement en cours de développement et López sera chargé de diriger le projet pilote. Pizzolatto ne pourrait avoir qu'un seul rôle en tant que producteur exécutif même s'il n'est pas lié à la production.

L'histoire originale, créée par Nic Pizzolatto, a immédiatement été saluée par la critique. (HBO Max)

En janvier 2020, le showrunner a tenu des réunions avec les dirigeants de HBO et a assuré qu'ils étaient d'accord pour dire qu'il valait mieux que tout le monde se sépare. En ce qui concerne le départ du scénariste et producteur américain, la maison de télévision était en charge de tous les droits sur le drame et, avec elle, elle a eu le pouvoir de choisir une toute nouvelle équipe de scénaristes et de producteurs pour explorer d'autres perspectives de l'univers policier et criminel.

La saison originale a valu à True Detective un total de quatre nominations aux Emmy, et il a remporté une victoire dans la meilleure réalisation d'une série dramatique pour Cary Joji Fukunaga. Après la troisième diffusion, Ali a été considéré dans la catégorie du meilleur acteur principal dans une série limitée ou un téléfilm.

Le deuxième épisode a également attiré deux stars de cinéma (Colin Farrell et Rachel McAdams), mais n'a pas obtenu le même succès. (HBO Max)

Désormais, ce sera Jenkins qui sera à l'origine de ce retour de la production à la télévision et avec une filmographie brillante qui la précède. Il a remporté la plus haute reconnaissance de la Hollywood Academy pour son film Moonlight en 2017 et a travaillé aux côtés de Prime Video pour la série The Underground Railroad ces dernières années.

La saison acclamée qui a lancé True Detective

McConaughey et Harrelson ont donné vie respectivement à Rust Cohle et Martin Hart, deux détectives de la Division des enquêtes criminelles de la police de l'État de Louisiane qui, en 1995, se sont vu confier une affaire macabre de meurtre d'une femme. Piste après piste, les agents recherchent la vérité à travers des détails inconnus et visitent des lieux liés à la victime.

En 2019, Mahershala Ali a joué dans la troisième saison qui mettait en vedette pour la première fois des personnages principaux afro-américains. (HBO Max)

Les trois saisons de True Detective sont disponibles pour voir dans le catalogue de HBO Max .

