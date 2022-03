Stephanie Cayo confond l'argot péruvien dans une vidéo Netflix et agace les fans : « L'avocat est quelqu'un d'ennuyeux »

Ce vendredi 18 mars, « Until we meet again », le premier film péruvien produit par Netflix, est sorti. L'actrice péruvienne Stephanie Cayo, qui partage le rôle principal avec Maxi Iglesias, faisait partie d'une vidéo promotionnelle pour le géant du streaming. Cependant, les critiques n'ont pas tardé à venir en raison d'une confusion malheureuse. C'est ce qui s'est passé.

La membre de la famille Cayo est apparue dans un clip TikTok sur Netflix Amérique latine, où on l'entend encourager les utilisateurs à en savoir un peu plus sur le dialecte habituellement utilisé dans notre pays. « Hé petite chatte ! Je suis Stephanie Cayo et Netflix parle aussi péruvien, pe ». Ce sont des phrases qui leur permettent de les imiter lorsqu'ils se rendent dans mon pays », explique l'artiste national.

Stephanie a expliqué avec succès le sens de l'expression « Asu mare ! » , indiquant que cet argot péruvien est utilisé lorsque « quelque chose vous surprend beaucoup ». Cependant, il n'a pas subi le même sort lorsqu'il a dû interpréter le mot « avocat », un fruit populairement connu dans d'autres pays sous le nom d' « avocat » et qui est largement utilisé comme complément dans les plats nationaux.

« L'avocat est avocat, mais nous appelons aussi avocat à quelqu'un qui s'ennuie. Alors, on dit 'hey, ne sois pas avocat, eh bien, 'ou 'ne fais pas d'avocats sur la tête, calme-toi, détends-toi », a-t-il dit. Après cela, il a expliqué la signification d'autres phrases telles que « déjà » et « al toque ».

LES UTILISATEURS L'INTERROGENT

Les internautes n'ont pas hésité à critiquer Stephanie Cayo pour avoir mal défini le sens du terme « avocat ». Pour beaucoup, ce mot fait référence à l'embarras que quelqu'un peut ressentir en raison d'une certaine situation embarrassante ou inconfortable. D'autres ont déclaré que cela était également lié au fait d'être « inquiet ».

« Comme quand tu fais semblant d'avoir une rue », « Que je sais que l'avocat, c'est comme dire de la honte », « Quelqu'un peut expliquer au Cayo ce que signifient vraiment ces phrases », « Cette vidéo est bien avocat », étaient quelques commentaires sur la plateforme.

Réaction des utilisateurs à la vidéo de Stephanie Cayo. (Photo : Capture TikTok)

Réaction des utilisateurs à la vidéo de Stephanie Cayo. (Photo : Capture TikTok)

Mais ce n'est pas la première fois que Stéphanie reçoit des critiques. L'actrice nationale a été confrontée à des questions difficiles ces dernières semaines pour en tant que protagoniste principal de « Until we meet again », un film qui raconte l'histoire d'amour d'un routard avec un homme d'affaires espagnol (Maxi Iglesias).

Les internautes ont remis en question le film réalisé par Bruno Ascenzo pour avoir engagé une actrice blonde, au teint blanc et aux yeux bleus, et non une actrice aux traits andins, étant donné que l'histoire se déroule à Cusco. La controverse a été attisée lorsque le magazine Vogue Mexico l'a qualifiée d' « actrice andine », générant toutes sortes de commentaires sur Twitter.

RÉPOND AUX CRITIQUES CONCERNANT « L'ACTRICE ANDINE »

En raison des fortes critiques qu'elle a reçues sur Twitter, l'actrice a décidé de s'exprimer sur sa plateforme pour faire comprendre que « Jusqu'à ce que nous nous retrouvions » ne cherche pas à représenter les femmes andines, encore moins à les avoir comme référence pour les habitants de Cusco.

« Je ne représente pas une femme andine. Mais je suis né ici. « Until we meet again » n'est pas un film qui cherche à représenter les femmes andines. C'est l'histoire romantique de deux garçons qui se rencontrent dans notre beau Pérou et vivent un voyage inoubliable », a écrit l'artiste national.

De même, Cayo a osé recommander à ses disciples de se concentrer sur le travail pour leurs rêves plutôt que d'essayer de « détruire » celui des autres. « Je te donne quelques conseils... Je n'ai pas pris de l'avance en parlant mal des autres. J'étais très occupé à travailler sur ce que j'aime (depuis l'âge de 9 ans). Je n'ai plus de tresses ou de grandes dents, mais je suis la même fille avec des rêves « impossibles ». Je suis très fier de ce film. »

Stephanie Cayo répond à ses détracteurs. (Photo : Twitter)

Stephanie Cayo répond à ses détracteurs. (Photo : Twitter)

CONTINUEZ À LIRE :