« Until we meet again », le premier film péruvien produit par Netflix, est désormais disponible sur la plateforme de streaming. Le jour même de sa première, le vendredi 18 mars, les utilisateurs n'ont pas hésité à voir le film avec Stephanie Cayo et Maxi Iglesias puis publie ses premières impressions sur le réseau social Twitter.

Mais d'abord, un peu de contexte. Rappelons que depuis le jour de la sortie de la bande-annonce, le film a reçu de vives critiques pour avoir comme protagoniste principal le membre de la famille Cayo. Bien que beaucoup aient souligné son talent et sa beauté, d'autres ont estimé que ce n'était pas approprié pour le rôle car il n'avait pas de traits andins, puisque l'intrigue se déroule à Cusco.

La polémique a été alimentée lorsque le magazine Vogue l'a qualifiée d' « actrice andine », générant toutes sortes de commentaires sur Twitter. Pour cette raison, l'artiste nationale a dû s'exprimer sur son estrade pour s'assurer qu'elle « ne représente pas les Andes femme ». De plus, le film n'est pas destiné à représenter un habitant de Cusco, mais plutôt à raconter une belle histoire d'amour.

Pour sa part, l'acteur espagnol Maxi Iglesias n'était pas étranger à la controverse et a demandé aux utilisateurs d'attendre de voir le film avant de le critiquer. « Sur Twitter, il n'y a jamais de commentaires positifs, vous êtes les bienvenus. Jugez une fois que vous l'avez vu, pour pouvoir lancer une critique, une idée ou une opinion sur ce que vous avez vu », avait-il déclaré à l'époque.

LES UTILISATEURS DONNENT LEURS PREMIÈRES IMPRESSIONS

Les internautes qui ont déjà vu l'histoire d'amour d'Ariana et Salvador, la même que celle qui se déroule à Cusco, n'ont pas hésité à critiquer le film sur Twitter. Les avis étaient partagés et il y a même eu un débat sur la question de savoir s'il était vraiment vrai que le mot « au revoir » n'existe pas dans Quechua, puisque dans l'une des scènes C'est ce que le protagoniste joué par Cayo assure.

« Danse, nourriture, culture, beaux paysages, aventure, amour, Pérou. Cela vaut le coup de le voir », « Je l'ai déjà vu et il me semble que cela remplit l'objectif de divertir avec de beaux paysages et une belle musique », « Je viens de le voir et je suis tombé amoureux de la bande originale. Oui, j'ai bien aimé », ont été quelques commentaires en faveur de la cassette Netflix.

CRITIQUES SÉVÈRES

Bien que d'autres utilisateurs aient convenu que le travail photographique était la meilleure partie du film, beaucoup ont estimé que cela ne suffisait pas à surmonter le mécontentement laissé par l'intrigue et les performances de Stephanie Cayo et Maxi Iglesias. Ils ont même critiqué le manque de réalisme dû à la faible participation des habitants de Cusco.

« Il est censé se dérouler à Cusco et les gens dansent, font la fête ? » , « Script lent, intrigue qui n'avance pas et cliché sur les ressources », « Tous les Andes ont des rôles dans lesquels ils ne parlent pas », « Avant le cinéma péruvien, le gagnant est Promperú », était le sentiment des internautes.





INTRIGUE DE « JUSQU'À CE QUE NOUS NOUS RENCONTRONS

Selon la description du service, le film « racontera l'histoire de Salvador Campodónico, un homme d'affaires espagnol prospère dont la famille possède la plus importante société hôtelière de toute l'Espagne, qui, pour la construction de son premier projet international, choisira d'atterrir devant une merveille mondiale : Cusco, le nombril du monde. C'est là qu'elle rencontre Ariana, une routarde aventureuse qui vit une vie complètement opposée à la sienne, libre de toutes les ficelles attachées, qu'elle aimera et détestera en apprenant à se connaître. Parviendront-ils à marcher sur le même itinéraire ? Leur amour suffira-t-il à briser les paradigmes de l'adieu ? »

COMMENT REGARDER « UNTIL WE MEET AGAIN » ?

Tous ceux qui souhaitent regarder le premier film péruvien produit par Netflix peuvent le faire via la plate-forme de streaming , étant le seul distributeur de la production.

Outre Stephanie Cayo et Maxi Iglesias dans le rôle principal, la distribution comprend également Wendy Ramos, Vicente Vergara, Renata Flores, Mayella Lloclla, Carlos Carlin, Amiel Cayo, Anaí Padilla, Jely Reategui, Nicolás Galindo, entre autres.

