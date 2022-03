Serdar Berdimuhammedov devient le nouveau président du Turkménistan

Moscou, 19 mars Le président élu du Turkménistan Serdar Berdimhammedov, fils de l'ancien président Gurbanguli Berdimhammedov, a pris la direction de la nation d'Asie centrale ce samedi, lors d'une cérémonie solennelle à Achgabat, selon les médias locaux. « Aujourd'hui, dans la capitale du Turkménistan, au palais Rujiet (spiritualité), a eu lieu la cérémonie solennelle d'investiture du nouveau président de notre pays », a déclaré l'agence locale TDKH. À son tour, le site turkmène portail indiquait que des membres du Gouvernement, du Conseil de sécurité du pays et des représentants du corps diplomatique, entre autres invités, étaient présents à l'événement. Le nouveau dirigeant de la république d'Asie centrale a prêté serment d'une main dans la Constitution, promettant de « suivre strictement » ses clauses et les autres lois du pays. La Commission électorale centrale (CEC) du Turkménistan a annoncé mardi dernier que le vice-Premier ministre du Turkménistan Serdar Berdimuhammedov, candidat du Parti démocrate au pouvoir, avait été « élu président reconnu » de l'ancienne république soviétique. Berdimuhammedov, 40 ans, a remporté 72,97 pour cent des voix lors des élections présidentielles anticipées de samedi dernier. Le vice-recteur de l'Université d'État de la culture physique et du sport du Turkménistan, Jidir Nunnaev, a obtenu 11,09 pour cent des voix, et à la troisième place, le chef adjoint de la région de Mary, Agayan Bekmiradov, avec 7,22 pour cent des voix. Neuf candidats se sont présentés au poste de président. Les élections présidentielles devaient avoir lieu en 2024, mais il y a un mois, le père de Serdar Berdimuhammedov, élu en 2017 pour sept ans, a annoncé la tenue d'élections anticipées au Turkménistan, qu'il a justifiées par sa volonté de « faire place aux jeunes ». Mos/AMG