Sakkari brise le rêve du doublé de Badosa à Indian Wells

David Villafranca Indian Wells (États-Unis), 18 mars L'idylle de Paula Badosa avec Indian Wells s'est terminée ce vendredi. La grecque Maria Sakkari a battu la championne en titre en demi-finale et a ainsi brisé le rêve de la joueuse de tennis espagnole, qui aspirait à un doublé historique dans le tournoi du désert californien. Lors d'une nuit très difficile pour Badosa et où il n'était pas du tout à l'aise sur la piste, Sakkari, sixième du classement WTA, a remporté 6-2, 4-6 et 6-1 en une heure et 48 minutes. De cette façon, Martina Navratilova continuera pour l'instant d'être la seule à gagner deux fois de suite à Indian Wells (1990 et 1991). Sakkari affrontera la Polonaise Iga Swiatek, quatrième au classement mondial et qui a battu la Roumaine Simona Halep 7-6 (6) et 6-4 en une heure et 49 minutes Badosa, septième au classement de la WTA, avait passé la bobine jusqu'à aujourd'hui montrant une énorme force avec son service et son jeu du bas. Mais ces deux armes lui ont fait défaut à l'approche de la finale, puisque Badosa a été empêtré dans 7 doubles fautes, n'a gagné que 56% de ses points avec le premier service et a souffert contre une aile droite très puissante et agressive du Grec. Plus solide pendant la majeure partie du match, Sakkari a également été la première joueuse de tennis du tournoi à égaler le déploiement physique et la persévérance de Badosa, deux de ses marques de fabrique. Avec cette défaite de Badosa, les options de tennis espagnoles de ce Masters 1000 passent désormais par le tableau masculin, où Rafa Nadal et Carlos Alcaraz s'affronteront pour une place en finale de dimanche samedi. SAKKARI DOMINE Le match a débuté par des turbulences : Sakkari a perdu son service après un coup chanceux dans le film de Badosa, tandis que l'Espagnole a également concédé un « break » avec un jeu à blanc du Grec au reste (1-1). Sakkari a rapidement récupéré avec sa droite très dangereuse, mais Badosa avait encore très froid. Contrairement à d'autres matches où du début à la fin c'était un rocher, Badosa a eu beaucoup de mal à obtenir son premier service, a commis 3 doubles fautes lors de ses deux premiers tours au service et a livré un nouveau « break » dans un début inquiétant (3-1). Badosa avait un 15-40 pour revenir dans le match, mais Sakkari, avec beaucoup de détermination et de détermination, a résolu ce problème pour continuer à mener (4-1). Badosa recherchait des sensations mais sa constance dans le service n'apparaissait pas. D'autre part, Sakkari était très attachée au duel, levant le poing à chaque point gagné, et elle collectionnait des restes fabuleux avec des droits et des revers à la ligne qui déconcertait Badosa. Sakkari a dominé le match avec une puissance fantastique du fond du terrain et a déplacé une Badosa qui a tout essayé et a regardé son équipe les bras dans un bocal à la recherche de solutions. Il ne les a pas retrouvés dans un premier set que Sakkari a pris avec un nouveau « break » et une autorité étonnante (6-2 en 35 minutes). DES HAUTS ET DES BAS JUSQU'AU BOUT Badosa n'avait pas perdu un set dans tout le tournoi, si bien que la réaction a été de retrouver sa fiabilité au service, ce qu'il a réalisé au début du deuxième set (1-1). Avec cette étincelle, Badosa a semblé se réveiller, qui a commencé à tirer plus fort, qui a maintenant joué Sakkari pour les plus longs rallyes et qui s'est réengagé dans le duel avec colère brisant le service avec un jeu à blanc (1-2). Le match s'est déroulé entre des hauts et des bas. Badosa a de nouveau perdu son service, avec une main droite de Sakkari qui était un véritable tourment et une autre double faute qui l'a rendu désespéré, mais il a ensuite réussi une autre « pause » pour continuer devant (2-3). Il a finalement consolidé ce break à son meilleur jusque-là (2-4) et, compensant par des souffrances et des grincements de dents son manque de succès, Badosa s'est placé sur le point de prendre le deuxième set face à un Sakkari de plus en plus défaillant (3-5). Paradoxalement, c'est son service et sa droite, très intermittente jusque-là, qui ont brillé pour lui donner le deuxième set 4-6 après 42 minutes. Sakkari a semblé touché mais s'est rétabli avec un énorme cri après avoir remporté le service dans le premier jeu du dernier set. La réunion a ensuite été animée par de subtils changements d'humeur. Deux erreurs non forcées de Badosa lui ont fait perdre le service et ont donné des ailes à Sakkari (2-0), mais l'Espagnol, avec une large droite parallèle, a également brisé le service au Grec et a pris l'air (2-1). Cependant, la droite destructrice de Sakkari lui a de nouveau donné un nouveau break (3-1) dans lequel il s'est finalement avéré être le match clé du match. Après de nombreuses balançoires, Sakkari s'est réfugié dans la solidité de son service et a finalement mis fin au rêve de Badosa à Indian Wells. CHEF dvp/ics (photo)