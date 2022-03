regarder le but Pérou Sporting Cristal vs Carlos Stein Regarder la ligue en direct 1 Date 7 quand sont les horaires des matchs où et comment regarder le lien télévisé merci

Sporting Cristal vs Carlos Stein LIVE : l'équipe céleste affrontera l'équipe « carliste » ce dimanche 20 mars pour la 7e date du tournoi Liga 1 Apertura et au stade César Flores Marigorda à Lambayeque. Voici tous les détails.

Le Sporting Cristal atteint le match avec Carlos Stein après avoir enchaîné quatre matchs sans perdre, avec deux victoires et deux nuls. Il s'est toutefois retrouvé avec le goût du dernier match nul (2-2) contre l'Academia Cantolao au stade Alberto Gallardo après s'être imposé 2-0 jusqu'à 83 minutes. De plus, l'autre match nul était également à domicile contre Melgar (2-2). De cette façon, il a arrêté de marquer quatre points à domicile.

Le Sporting Cristal a déjà reposé sa date correspondante en Liga 1. Il a joué cinq matchs et remporté deux victoires, deux nuls et une défaite pour accumuler huit points et se classer 8e au classement du tournoi Apertura. Pour le moment, l'équipe céleste maintient une différence de sept points par rapport au leader Alianza Atlético de Sullana.

Carlos Stein mène le match avec le Sporting Cristal avec la nécessité de marquer des points pour sortir du bas du tableau. L'équipe du Nord a marqué quatre points à la suite d'un match nul contre ADT lors de ses débuts et de son seul triomphe contre l'Universitario de Deportes à domicile à Lambayeque. Lors de leur dernier match, ils ont perdu 1-0 face à Carlos A. Mannucci à Trujillo.

L'entraîneur Roberto Mosquera devra reconstituer son équipe de départ en raison des absences forcées de Christofer Gonzales, Horacio Calcaterra, Yoshimar Yotún et Jhilmar Lora, absents en raison d'un appel à l'équipe nationale péruvienne pour disputer les matches des Qualifications Qatar 2022.

Le Celeste DT a présenté deux nouvelles fonctionnalités dans la liste de l'équipe qui s'est rendue à Lambayeque pour le duel avec Carlos Stein : l'équatorien Juan Sánchez et Benjamín Villalta. En revanche, dans la ligne des milieux de terrain Martín Távara, l'équipe de départ reviendrait et l'attaque serait dirigée par Irven Ávila et Percy Liza. L'attaquant John Jairo Mosquera ne participera pas au match car il se remet toujours d'une blessure.

« Nous nous sommes efforcés de veiller à ce que tout le monde assume la responsabilité d'être titulaire du poste. Je pense que nous sommes prêts à jouer un bon match, nous devons ajouter une visite puisque nous avons marqué quatre points à domicile, donc nous devons gagner pour regagner du terrain et les points que nous avons perdus à domicile », a déclaré le stratège céleste Roberto Mosquera à propos du match Sporting Cristal vs Carlos Stein en conférence de la presse.

L'entraîneur de Carlos Stein, Jahir Butrón, ne pourra pas compter sur l'un de ses joueurs de référence en défense. Le défenseur équatorien Jhonny Mena est suspendu en raison de cartons jaunes et Pedro Requena serait son remplaçant.

Sporting Cristal vs Carlos Stein LIVE : ils jouent à Lambayeque pour la Liga 1 (Photo : @ClubSCristal)

LES COMPOS POSSIBLES SPORTING CRISTAL VS CARLOS STEIN

Sporting Cristal : Duarte, Madrid, Chavez, Merlo, Loyola, Sosa, Castillo, Tavara, Grimaldo, Avila et Liza.

Carlos Stein : Goyoneche, Requena, Salas, Rabanal, Mesones, Molina, Atoche, Ramos, Takeuchi, palais et lois

CALENDRIER DES MATCHS SPORTING CRISTAL CONTRE CARLOS STEIN

- Pérou/ 13 h 00

- Mexique/12:00 m.

- États-Unis (Miami) /13 h 00

- Colombie/13 h 00

- Equateur, 13 h 00

- Venezuela/ 13 h 00

- Bolivie/14 h 00

- Paraguay/15 h 00

- Uruguay, 15 h 00

- Chili/15 h 00

- Argentine/15 h 00

- Brasil/15 h 00

- Espagne/19 h 00

DERNIERS MATCHS SPORTING CRISTAL VS CARLOS STEIN

30/10/20 Sporting Cristal 1-0 Carlos Stein

07/03/20 Sporting Cristal 0-1 Carlos Stein

