Quatre tigres retenus dans un chariot en Argentine trouvent refuge en Afrique du Sud

Nerea Gonzalez Johannesburg, 19 mars Sandro, Mafalda, Gustavo et Messi, quatre tigres du Bengale qui ont vécu 15 ans dans un wagon transformé en cage dans la province argentine de San Luis (au centre), ont marché sur l'herbe pour la première fois il y a quelques jours à peine en Afrique du Sud, où l'ONG Four Paws leur a trouvé un nouveau foyer. « Le premier avait peur de sortir, il tremblait parce que dans sa vie, en quinze ans, il n'avait pas vu l'herbe et ne savait pas ce que c'était », explique à Efe le Dr Amir Khalil, responsable de ce projet international de sauvetage, à propos du moment passionnant où les tigres ont été relâchés samedi dernier au sanctuaire pour les chats sauvés de Lionsrock, à 300 kilomètres au sud de Johannesburg. « (Pour eux) c'était comme une télévision, comme Netflix. Ils s'asseyaient dans leur conteneur et regardaient dehors, il y avait une nature magnifique à l'extérieur, mais ils ne savaient pas ce que c'était », ajoute le célèbre expert vétérinaire de Four Paws. L'histoire de ces tigres argentins - qui portent les noms de célébrités du pays d'Amérique du Sud - est parvenue aux oreilles de Khalil il y a environ un an, alors que les possibilités de déplacement international étaient encore assez limitées par la pandémie de covid-19. Sandro, Mafalda, Gustavo et Messi étaient enfermés dans un wagon équipé d'une cage - à peine 75 mètres carrés - depuis 15 ans. Bien que les origines des animaux soient déroutantes, il n'y en avait initialement que deux, qui auraient été abandonnés par un cirque qui a traversé la province de San Luis et n'est jamais revenu. Ensuite, ils ont été rejoints par deux autres personnes pour compléter la famille d'un homme de 18 ans (Sandro), d'une femme de 15 ans (Mafalda) et de deux autres hommes âgés de 12 et 10 ans (Messi et Gustavo). Bien que les conditions de vie des animaux soient déplorables (enfermés, avec des crocs dentelés et des griffes taillées), en Argentine, il n'y avait pas d'endroit approprié pour les emmener. Dans l'extrême sud de l'Afrique, bien que les chats ne soient pas endémiques dans la région, ils le sont. Pour cette raison, Four Paws a entrepris ce qu'ils espèrent être la première de nombreuses missions de sauvetage de ce type en Amérique latine. UN VOYAGE DE PLUS DE 70 HEURES Les défis bureaucratiques et logistiques liés à « l'importation » de ces grands félins de Saint-Louis en Afrique du Sud étaient très complexes, allant de l'obtention de permis auprès des autorités des deux pays concernés à l'organisation du transport en période de pandémie, avec des tests PCR sur les tigres inclus. « Ils m'ont demandé pourquoi il était si urgent de déplacer les tigres, pourquoi il était si important de déplacer les tigres maintenant. Et ma réponse a été : « si vous êtes une personne innocente et que vous devez aller en prison pendant une semaine et que quelqu'un vous demande pourquoi vous devez sortir de prison le lendemain... Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé, ces animaux sont innocents et ils ont été emprisonnés pendant 15 ans », explique Khalil. Le long voyage, de plus de 70 heures, a conduit les quatre animaux d'abord par la route de San Luis à Buenos Aires, d'où ils se sont envolés pour Amsterdam pour faire une escale avant d'embarquer pour Johannesburg. Le 12 mars, ils ont finalement franchi les portes de Lionsrock, un sanctuaire pour grands félins qui abrite également, par exemple, des lions sauvés de la guerre syrienne et où les tigres pourront vivre en plein air pour la première fois dans un environnement naturel et être soignés par des experts. « (Lionsrock) fait 5 000 stades de football », explique Khalil. AMBASSADEURS DE LA PAIX EN TEMPS DE GUERRE Cet expert vétérinaire souligne également qu'une autre motivation majeure pour lui et l'équipe qui a travaillé à ce sauvetage était le déclenchement de la guerre en Ukraine. « Tout est très négatif, tout va mal, les gens se détestent, ils parlent de la troisième guerre mondiale. Les animaux sont des ambassadeurs très importants, un message de paix dans les moments difficiles. L'Afrique ouvre donc ses portes et les animaux deviennent ambassadeurs, dans l'année du tigre, pour donner de l'espoir à l'humanité », raisonne-t-il. « Au lieu que les gens parlent de s'entretuer, c'est un message de paix (...). Ici, je vois deux nations accepter de faire quelque chose ensemble », ajoute-t-il. Le vétérinaire de Four Paws espère que cela ouvrira la voie à de nombreuses autres missions en Amérique latine, car dans la région, il estime que de nombreux animaux sauvages vivent confinés dans des conditions inadaptées à leur espèce. CHEF ngp/pa/pi (photo) (vidéo)