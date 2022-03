Miguel Araujo à propos du Pérou contre l'Uruguay : « Nous avons marqué l'histoire dans d'autres pays, espérons que ce n'est pas une exception »

Miguel Araujo s'est exprimé depuis les Pays-Bas et a évoqué les matches de qualification sud-américains menant à la Coupe du monde 2022 au Qatar. Le défenseur central, qui jouera ce samedi en défendant le FC Emmen puis se rendra au Pérou pour rejoindre les entraînements de l'équipe nationale péruvienne, a évoqué l'engagement vital en Uruguay, où il espère entrer dans l'histoire comme à d'autres occasions.

« Comme tous les Péruviens, nous voulons participer directement au championnat du monde. Je pense qu'avec les efforts et l'engagement des onze qui iront sur le terrain et de ceux qui participeront, nous obtiendrons un bon résultat, mais nous devons d'abord être excités et concentrés. Nous avons déjà marqué l'histoire dans d'autres pays où nous n'avions pas gagné, nous l'avons fait et j'espère que cette fois ne sera pas une exception », a-t-il commenté sur Radio Ovación.

En outre, il a évoqué la contribution des équipes nationales étrangères et a déclaré qu'il considérait les deux matches comme des finales. « Les sensations sont difficiles, car il s'agira de deux finales comme l'ont été tous les matches de ces qualifications. Maintenant, ceux d'entre nous qui jouent à l'extérieur vont rejoindre l'équipe nationale pour se remettre en forme et participer à ces deux matches que nous jouerons en tant que véritables finales. »