Marc Márquez met en garde contre son rythme avec la piste mouillée

Lombok (Indonésie), 19 mars L'Espagnol Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) a averti ses rivaux de son rythme lors du troisième tour d'essais libres du Grand Prix d'Indonésie MotoGP sur le circuit de Mandalika, où il a été le plus rapide et aussi celui qui a fait le plus de tours, vingt et un. La stratégie a radicalement changé par rapport au premier jour, lorsque de nombreux pilotes ont été vus se détendre, et pratiquement tous les pilotes de MotoGP ont sauté à l'unisson sur la piste avec l'objectif clair de faire le plus de tours possible par temps pluvieux. L'objectif de cette stratégie n'était autre que de travailler le plus dur possible sur la meilleure configuration possible pour la course de dimanche, que de nombreuses prévisions météorologiques prédisent être identiques à celles de samedi et malgré le fait que beaucoup d'entre eux devront passer par la première qualification pour essayer d'être le plus loin possible. autant que possible dans l'entraînement de la production, décisif pour obtenir un bon résultat final. Avec cette situation et cette approche, le premier leader était à nouveau le Français Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), qui avait été le plus rapide vendredi, mais son « statut » a été de courte durée puisque l'Australien Jack Miller (Ducati Desmosedici GP21), véritable spécialiste de ces conditions, s'est « installé » en tête du tableau des temps avec un record de 1:37 .860, un « chrono » deux secondes plus rapide que celui du Français. L'Espagnol Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) a été l'un des premiers à essayer avec des pneus asphalte secs déjà utilisés, dans une tentative claire d'améliorer les records de vendredi et bien qu'il ait été le leader de cette troisième série d'essais libres, son temps était toujours de cinq secondes et demie derrière les meilleurs temps. À ce moment-là, avec un quart d'heure d'avance sur l'entraînement, Marc Márquez et Jack Miller ont tous deux commencé à gratter les dixièmes du meilleur tour de la séance, aux côtés du Portugais Miguel Oliveira (KTM RC 16) et ils ont été rejoints par d'autres pilotes lors de la dernière étape de la séance. Une fois de plus, Fabio Quartararo a de nouveau eu des problèmes avec l'électronique de sa moto qui l'ont obligé à entrer dans son atelier alors que sur la piste, le pilote Repsol Honda revenait au tour le plus rapide de la session, une référence claire de ce que le rythme de l'octuple champion du monde dans une course sous ces les conditions peuvent être, malgré le fait de devoir passer par le premier classement. Marquez a clairement dominé la séance, devant l'Italien Francesco « Pecco » Bagnaia (Ducati Desmosedici GP21) et ses compatriotes Marco Bezzecchi et Luca Marini, tous deux sur les pistes Yamaha YZR M 1, avec les Espagnols Alex Rins (Suzuki GSX RR) et Pol Espargaró (Repsol Honda RC 213 V) derrière eux. Une nouveauté curieuse à voir a été le prix de la gestion de course que tous les pilotes MotoGP pratiquaient au moment du départ directement sur la formation de départ et beaucoup d'entre eux ont essayé de le faire à partir de positions situées en dehors de la ligne pendant la course, pour voir quel était le degré de saleté et de manque d'adhérence. à ces moments-là. Il était possible qu'ils l'essayent jusqu'à deux fois, mais ce n'était pas le cas pour des coureurs comme Marc Márquez lui-même ou « Pecco » Bagnaia, tandis que Fabio Quartararo l'a essayé et, cette deuxième fois, il l'a fait depuis la « pole position », une première place qui est celle qu'il occupe dans le classement général MotoGP gratuit compte d'entraînement.