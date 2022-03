L'Uruguay enregistre 1 863 nouveaux cas de covid-19 et sept décès

Montevideo, 18 mars L'Uruguay a enregistré ce vendredi 1 863 nouvelles infections de covid-19 un jour au cours duquel sept personnes ayant reçu un diagnostic de coronavirus SARS-CoV-2 sont décédées, selon le rapport quotidien du Système national d'urgence (Sinae). Sur les 12 220 analyses effectuées au cours de la journée, 1 863 ont donné des résultats positifs, de sorte que l'Uruguay a atteint un nombre cumulé de 872 938 cas depuis la déclaration d'une urgence sanitaire dans le pays d'Amérique du Sud en raison de l'apparition des premiers cas le 13 mars 2020. Sur ce total, 10 196 personnes souffrent de la maladie et 52 d'entre elles se trouvent dans des centres de soins intensifs (CTI). En revanche, ce jour-là, il y a eu sept décès, de sorte que le nombre total de décès dus à la covid-19 est passé à 7 127. L'Uruguay fait face à sa deuxième vague de covid-19 après que l'arrivée de la variante omicron du coronavirus SARS-CoV-2 a été détectée en décembre, ce qui a augmenté le nombre d'infections et de décès dus à la maladie. En ce qui concerne la vaccination, selon le moniteur Web développé par le ministère de la Santé publique (MSP) jusqu'à 19 h 22 (22 h 22 GMT) ce vendredi, 2 825 439 personnes (79,75% de la population) ont terminé leur calendrier de vaccination des sociétés pharmaceutiques chinoises Sinovac, anglo-suédoise AstraZeneca et American Pfizer en deux doses. En outre, 142 970 personnes ont reçu la première dose seule, tandis que 2 125 675 ont reçu une dose de rappel.