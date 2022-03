L'Italie entre dans l'histoire au Pays

Sports d'écriture, 19 mars L'équipe nationale italienne est entrée dans l'histoire à Cardiff en battant le Pays de Galles (21-22) et en mettant fin à une série de 36 défaites consécutives dans le tournoi de rugby des Six Nations. Une dernière répétition d'Edoardo Padovani (m.79) et la transformation de Paolo Garbisi au fil du temps ont scellé la victoire de l'équipe « azzurri », qui n'avait pas gagné depuis février 2015, lorsqu'elle a battu l'Écosse à Murrayfield 19-22. La marque et la conversion ont récompensé le bon match joué par l'équipe italienne, qui a contrecarré le retour de l'équipe galloise, dont les performances dans cette édition du tournoi ont été plus que décevantes, n'ayant remporté qu'une seule victoire. L'effort sur toutes les lignes a permis à l'Italie de prendre la tête du tableau de bord sur la base des coups de punition transformés par Paolo Garbisi. À la mi-temps il part avec un avantage de 7-12 après une première période au cours de laquelle seule une répétition d'Owen Watkin a vu un réveil des locaux. Deux marques de Dewi Lake (m.52) et Josh Adams (m.69) semblaient confirmer la réaction du Pays de Galles (21-15). Cette fois, l'Italie n'a pas disparu, elle a résisté et dans les dernières étapes, une combinaison entre Angel Capuozzo et Padovani, ainsi que le tir de Garbisi, leur ont donné un triomphe pour l'histoire. Malgré la victoire, l'Italie ne peut éviter la dernière place avec quatre points, trois de moins que l'équipe galloise, qui certifie une triste cinquième place un an après avoir été proclamée championne. CHEF Jap/APA