LISTE DES INFORMATIONS PRINCIPALES 6 HEURES

Le monde d'aujourd'hui : informations clés de The Associated Press

samedi 19 mars 2022

___________________________________

PREMIÈRE PAGE

___________________________________

EUR-GEN - GUERRE D'UKRAINE

SANS PREUVE - Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que les forces russes bloquent les grandes villes du pays pour épuiser et soumettre la population, mais il prévient que la stratégie échouera et que, si elle ne met pas fin à la guerre, Moscou sera perdante à long terme. Par Cara Anna. 757 mots. Photo AP. ENVOYÉ.

Contre :

-UKRAINE-WAR-LATEST : Les derniers développements concernant l'invasion russe de l'Ukraine.

ACCIDENT EUR-GEN NORVÈGE-OTAN

HELSINKI - Quatre soldats américains meurent dans un accident d'avion lors d'un exercice de l'OTAN non lié à la guerre en Ukraine, indique le Premier ministre norvégien. 268 mots. ENVOYÉ

____________________

UNIQUEMENT DANS L'AP

____________________

EUR-GEN UKRAINE-GUERRE-LVIV

LVIV, Ukraine - Avant que les missiles n'atteignent une courte distance des cathédrales et des cafés du centre de Lviv, la capitale culturelle de l'Ukraine était une ville qui pouvait être ressentie loin de la guerre. Par Cara Anna. 1126 mots. Photos AP. ENVOYÉ

___________________________________

AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES

___________________________________

TUEUR EN SÉRIE AMN-GEN MEXIQUE

MEXICO CITY - Un juge condamne Andrés Mendoza, connu sous le nom de « féminicide en série d'Atizapán », à la prison à vie pour un meurtre survenu en mai dernier dans la banlieue de la capitale mexicaine. 313 mots. ENVOYÉ

___________________________________

MONDE

___________________________________

ASI-GENE-CORONAVIRUS-CHINE

BEIJING — Les autorités sanitaires chinoises font état de deux décès dus à la COVID-19, les premiers décès survenus dans le pays depuis janvier 2021, alors qu'il combat une vague d'omicron. 376 mots. Photo AP. ENVOYÉ

EUR-GENE VATICANO-REFORMA

ROME - Le Vatican publie le document qui établit la réforme tant attendue de la bureaucratie du Saint-Siège promue par le pape François. Par Nicole Winfield. 185 mots. Photo AP. ENVOYÉ

___________________________________

SPORTS

___________________________________

BRETELLES DEP-BEI TWINS

NEW YORK - Carlos Correa conclut un accord de trois ans de 105,3 millions de dollars avec les Twins du Minnesota, a déclaré à The Associated Press une personne bien informée des négociations. Le Dominican termine une étape de sept saisons avec les Astros de Houston. Par Ronald Blum. 473 mots. Photo AP. ENVOYÉ

___________________________________

VOUS POUVEZ NOUS CONTACTER À L'ADRESSE SUIVANTE :

___________________________________

Questions et commentaires avec le directeur du service espagnol de The Associated Press, Eduardo Castillo, à ecastillo@ap.org et/ou par téléphone à Mexico +5255 3300-7620.

Si vous avez des questions concernant les envois envoyés, veuillez appeler le +5255 33007620 et/ou le +1212 621-1647 ou écrire aux e-mails msa@ap.org et SupervisoresLPA@ap.org

Pour toute question concernant la couverture sportive, écrivez à deportes@ap.org et à propos du fil de photos à l'adresse e-mail latamphotodesk@ap.org

—

TWITTER :

—

Suivez-nous sur nos comptes Twitter : @AP_Noticias, @AP_Deportes et @AP_Espectaculos