Les équipes du nord de la France ont brillé samedi, après la victoire de Lille à Nantes (1-0) et Lens a battu Clermont (3-1), lors de la 29e journée du championnat de France.

Après avoir été éliminé de la Ligue des champions par Chelsea (2-1, 2-0 au match aller) mercredi, Lille a répondu sur le terrain et a remporté le stade de la Beaujoire, grâce au but d'Amadou Onana (41e minute, 1-0).

Après l'expulsion de Timothy Weah à la 64e minute, Lille a battu en retraite, mais a conservé le résultat et a grimpé à la sixième place, à quatre unités du podium et des places qualificatives pour la Ligue des champions.

Nantes, déjà vaincue à Troyes (1-0) la semaine dernière, tombe à la huitième place et semble garder la tête concentrée sur la prochaine finale de la Coupe de France contre Nice.

Lens (7e), qui a joué contre Clermont dans un maillot bleu ciel et un pantalon jaune, aux couleurs de l'Ukraine, poursuit Lille et conserve deux points de retard sur son voisin et rival.

Florian Sotoca a été le protagoniste du match, après s'être caché dans le dos du gardien Ouparine Djoco, pour apparaître lorsque le gardien de but a lancé le ballon. Après avoir volé le ballon, Sotoca a réussi à marquer presque sans angle et à dépasser son équipe juste avant la pause (min. 45+3, 2-1).

Le but a sapé le moral de Clermont (16e), qui ne reste qu'un point au-dessus de la position éliminatoire pour le séjour.

— Résultats des matchs de la 29e journée du championnat de France de football ligue 1, et classement :

- Vendredi :

Saint Etienne - Troyes 1 - 1

- Samedi :

Lens - Clermont 3 - 1

Nantes - Lille 0 - 1

(12h00 GMT) Monaco - Paris SG

(14h00 GMT) Angers - Brest

Bordeaux - Montpellier

Rennes - Metz

(16h05 GMT) Reims - Lyon

(19h45 GMT) Marseille - Niza

Évaluation : Sts J G E P GF GC Dif

1. Paris SG 65 28 20 5 3 59 24 35

2. Marseille 50 28 14 8 6 43 26 17

3. Agréable 50 28 15 6 7 38 21 17

4. Rennes 49 28 15 4 9 57 27 30

5. Strasbourg 47 28 13 8 7 50 32 18

6. Lille 46 29 12 10 7 38 35 3

7. Objectif 44 29 12 8 9 45 39 6

8. Nantes 42 29 12 6 11 36 31 5

9. Monaco 41 28 11 8 9 40 30 10

10. Lyon 41 28 11 9 8 40 37 3

11. Montpellier 38 28 11 5 12 41 40 1

12. Reims 35 28 8 11 9 32 31 1

13. Stade Brestois 35 28 9 8 11 36 42 -6

16. Clermont-Ferrand 28 29 7 7 15 28 51 -23

17. Lorient 27 28 6 9 13 24 43 -19

18. Saint Etienne 27 29 6 9 14 29 51 -22

19e Metz 23 28 4 11 13 25 46 -21

20. Bordeaux 22 28 4 10 14 38 68 -30

