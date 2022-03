Les Timorais se rendent aux urnes pour élire le futur président

Bangkok, 19 mars Quelque 860 000 Timorais sont appelés aux urnes ce samedi pour élire le futur président des élections qui ont réuni le plus grand nombre de candidats à ce jour dans cette petite et jeune nation. Les bureaux de vote ont ouvert à 7h00 (22h00 GMT vendredi) et ont depuis enregistré un « afflux élevé » d'électeurs, a déclaré à Efe le député européen Domènec Ruiz Devesa, chef de la Mission d'observation électorale de l'Union européenne Timor-Leste 2022. « Les écoles ont ouvert leurs portes normalement. Nous n'avons reçu aucun rapport de plaintes ou de protestations. Ce sont des élections bien organisées, avec le matériel et le personnel appropriés », a déclaré l'homme politique espagnol, qui dirige cette mission avec 20 équipes déployées et qui visitera 150 écoles pendant la journée. Le politicien vétéran et lauréat du prix Nobel de la paix José Ramos-Horta et le président actuel, Francisco « Lu-Olo » Guterres, partent en tant que candidats ayant le plus d'options pour occuper ce poste au cours des cinq prochaines années avec moins de prérogatives que le Premier ministre, mais qui peut opposer son veto aux lois et élire le chef de gouvernement. Outre ces deux candidats, 14 autres candidats sont également en lice, dont quatre femmes et plusieurs jeunes leaders étudiants. Les élections sont marquées par le vote des jeunes, près de 20% voteront pour la première fois, ce qui, selon les analystes, pourrait mettre fin à l'hégémonie de ces personnalités influentes qui ont joué un rôle important dans la résistance à la brutale occupation indonésienne, entre 1975 et 1999. La plus jeune nation d'Asie, qui a accédé à l'indépendance en 2002 après une brève période d'administration par les Nations Unies, est également l'une des meilleures démocraties d'Asie du Sud-Est, derrière la Malaisie dans l'indice de démocratie de The Economist Intelligence Unit. Le Timor oriental, qui fêtera ses 20 ans d'indépendance le 20 mai, est confronté à des niveaux élevés de pauvreté et à un taux inquiétant de chômage des jeunes, aggravés par les effets économiques négatifs de la pandémie. Les observateurs de l'UE ont participé à tous les cycles électoraux depuis 2002. Ruiz Devesa souligne la « force » et le « progrès », depuis l'indépendance, de cette « démocratie jeune et dynamique dans une région du monde où le modèle que nous partageons n'est pas prodigué ». Les bureaux de vote fermeront à 15h00 (5h00 GMT) et il est prévu que ce soir ou dimanche, les premiers résultats commenceront à être publiés, qui ne seront officiels que la semaine prochaine. Si aucun candidat n'obtient 50 pour cent des bulletins de vote, un second tour aura lieu le 19 avril entre les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix.