Les satellites d'Elon Musk ne permettent pas à l'Ukraine d'être détenue au secret

L'une des grandes préoccupations de l'Ukraine aujourd'hui est que l'invasion que la Russie mène depuis 25 jours est que les bombes et les missiles qui tombent dessus chaque jour la laisseront au secret du monde, aux dépens d'être rasé et incapable de montrer l'horreur de la guerre.

La Russie cherche résolument à bombarder des points stratégiques militaires et civils, les antennes de communication étant donc un objectif prioritaire . C'est pourquoi les autorités ukrainiennes demandent de l'aide pour surmonter ces difficultés tout en se défendant courageusement contre l'avancée russe.

Il est très clair pour le président Volodymyr Zelensky qu'ils gagnent sans aucun doute la confrontation du point de vue de la communication par le biais des médias traditionnels et des réseaux sociaux. Le président ukrainien lui-même a fait de ses comptes Twitter et Instagram ses canaux de communication préférés pour appeler à l'aide internationale et faire des annonces officielles.

La demande du sous-ministre ukrainien et d'Elon Musk (Photo : capture d'écran)

Il y a des semaines, il a demandé au vice-premier ministre ukrainien et ministre de la Transformation numérique, Mykhailo Fedorov, de demander de l'aide à l'homme d'affaires millionnaire Elon Musk grâce à un tweet. Pour lui tendre une main vitale afin de garder le pays en contact avec le monde. Fedorov a demandé à Musk d'activer le service Internet par satellite appelé Starlink en Ukraine pour faire face aux pannes d'Internet dont ils souffrent en raison de la poursuite des bombardements.

« Tout en essayant de coloniser Mars, la Russie essaie d'occuper l'Ukraine ! Alors que leurs roquettes atterrissent avec succès depuis l'espace, les roquettes russes attaquent des civils ukrainiens ! Nous lui demandons de fournir à l'Ukraine des stations Starlink et de se tourner vers les Russes sains d'esprit pour se mettre sur pied », a-t-il tweeté, le lançant sur l'homme d'affaires innovant. Une demande à laquelle le gourou de la tech a accepté quelques heures plus tard et annoncée via son compte Twitter.

La connexion Internet permet ce que Fedorov a décrit comme une communication « vitale », que ce soit entre des proches déplacés et séparés par une attaque au missile ou des équipes de premiers secours qui tentent de localiser une personne blessée. L'accès à Internet est un élément essentiel pour ceux qui luttent pour survivre à l'invasion en Ukraine.

Le premier lot d'antennes Starlink arrive en Ukraine

« @elonmusk @SpaceX @SpaceXStarlink Merci beaucoup ! Starlink permet à nos villes de rester connectées et les services d'urgence sauvent des vies ! Avec les attaques russes contre notre infrastructure, nous avons besoin de générateurs pour maintenir les Starlinks et les services de secours en ligne. Des idées ? » , a rapporté le responsable ukrainien sur Twitter.

« L'Ukraine n'a plus accès à Internet et bon nombre de ses accès, qui venaient de Russie, ont été bloqués, donc l'offre d'Elon Musk était « nous allons leur envoyer des antennes afin qu'ils puissent les installer dans différentes villes et qu'ils puissent connecter les gens » pour savoir ce qui se passe, être informé, pouvoir communiquent entre eux », a-t-il expliqué à France24 le spécialiste Samir Estefan, expert en technologie.

Musk, en plus d'activer le service par satellite, a déjà envoyé deux camions de 50 kits de réception de signaux satellites chacun à installer. Mais l'activation de l'Internet par satellite de Starlink sur le sol ukrainien sera-t-elle vraiment utile aux habitants de Zelenski ?

SpaceX a déjà mis en orbite plus de 2000 satellites Starlink (SPACEX)

La réponse dépendra du nombre de kits de réception de signaux que la société de Musk peut leur envoyer, car le réseau Starlink ne fonctionne qu'avec ces appareils et non avec aucune parabole. ou antenne satellite. Pour recevoir un signal Internet par satellite, l'utilisateur doit installer un kit Starlink spécifique composé d'une antenne de réception, qui reçoit le signal et doit être connectée au courant électrique, et d'un routeur WiFi, auquel ce signal est envoyé pour donner accès à Internet.

Le système ne fonctionne qu'avec le pack d'entreprise de Musk, vous ne pouvez donc pas utiliser de composants tiers pour établir des connexions . En outre, tous les équipements sont configurés pour des zones géographiques spécifiques, de sorte qu'ils ne sont pas interchangeables sauf s'ils sont reconfigurés. De cette façon, Starlink ne pourra proposer l'Internet par satellite à l'Ukraine que s'il possède déjà des kits sur le terrain configurés pour cette zone, ou s'il a la capacité logistique d'envoyer plus de matériel depuis l'étranger, ce qui est toujours difficile dans une région en guerre.

Dmitry Rogozin, directeur général de l'agence spatiale russe Roscosmos, a critiqué l'aide de Musk à l'Ukraine. « Lorsque la Russie met en œuvre ses intérêts nationaux les plus élevés sur le territoire de l'Ukraine, @elonmusk apparaît avec son Starlink, qui se déclarait auparavant purement civil », a déclaré Rogozin, faisant référence à la fois à l'invasion et à la mise en œuvre des intérêts nationaux et au pays de l'Ukraine en tant que territoire.

« J'ai prévenu à ce sujet, mais nos » muskophiles « ont dit : il est la lumière du monde [de] la cosmonautique. Regardez, il a choisi son camp. Je ne lui en veux même pas personnellement. C'est l'Occident auquel nous ne devrions jamais avoir confiance », a ajouté Rogozin.

Elon Musk était favorable à l'aide à l'Ukraine face à l'invasion russe (Reuters/Nacho Doce/File Photo)

Antennes exposées

Outre la fourniture de kits satellites, un autre problème auquel est confronté l'Internet par satellite en Ukraine est la forte exposition de ses antennes à toute explosion ou sabotage. Starlink précise sur son site Web que pour recevoir correctement le signal, ces appareils doivent être placés dans des zones surélevées exemptes d'obstacles, telles que la cime d'un arbre ou un poteau lumineux. C'est-à-dire bien en vue et sans protection, ce qui peut les amener à être facilement localisés et détruits par les Russes. « Il y a clairement des risques associés à cela, à savoir que le gouvernement russe pourrait savoir où se trouvent les antennes . Elon Musk a donc publié une déclaration demandant de laisser les antennes peu visibles car en voyant les antennes là-bas, cela signifie qu'il y a un grand groupe de population et il pourrait devenir une cible militaire », a précisé Estefan.

De plus, ni le gouvernement de l'Ukraine ni Starlink n'ont donné la moindre information sur la puissance que le service aura sur le sol ukrainien, ni sur le nombre de satellites qu'ils consacreront. Par conséquent, nous ne savons pas s'ils sont vraiment prêts à donner une large couverture aux régions qui restent entre les mains des défenseurs.

Les difficultés pour Starlink de travailler au milieu d'une guerre sont grandes. Toutefois, s'il est réellement mis en œuvre correctement et largement, il sera sans aucun doute d'une grande aide pour les Ukrainiens, civils et militaires.

Musk prévoit de déployer jusqu'à 42 000 satellites au cours de la prochaine décennie

Un vaste réseau spatial

Le projet Starlink vise à établir autour de la Terre un vaste réseau de satellites de la taille d'une table pour transmettre Internet haut débit sur notre planète. Actuellement, plus de 2000 satellites actifs de la société sont en orbite, bien que SpaceX ait soumis des documents pour créer une constellation de 42 000 satellites.

« Le réseau Starlink assurera une couverture quasi mondiale du monde habité », mais il desservira principalement les régions rurales et isolées mal desservies par les infrastructures terrestres conventionnelles », a déclaré la société de satellites qui a lancé ses premiers satellites en 2018.

CONTINUEZ À LIRE :