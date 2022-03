Les Russes et les Ukrainiens visitent et soutiennent leurs compatriotes à la frontière de Tijuana

Tijuana (Mexique), 18 mars Un groupe de Russes et d'Ukrainiens vivant aux États-Unis s'est rendu vendredi dans la ville frontalière mexicaine de Tijuana pour soutenir les dizaines de compatriotes récemment arrivés dans cette ville pour demander l'asile après la guerre que leurs pays entretiennent depuis le 24 février. Le groupe d'une vingtaine de personnes, pour la plupart des jeunes rattachés à la congrégation chrétienne Le Bon Samaritain, est arrivé pour la première fois au refuge de la Mission mondiale d'Agape, avec lequel ils travaillent ensemble depuis plus de 15 ans dans le domaine humanitaire. Ils se sont ensuite rendus au port frontalier de San Ysidro, où plus de 30 personnes, pour la plupart russes, ont installé un petit camp où elles ont passé la nuit depuis vendredi dernier, en attendant de pouvoir entrer aux États-Unis pour demander l'asile. Adrey Danchuk, pasteur de l'Église du Bon Samaritain, située à Sacramento, en Californie, a déclaré aux réfugiés que : « Nous sommes ici pour leur offrir un soutien moral face à la guerre que mènent nos pays, nous sommes frères ». Il regrette également qu'ils ne puissent pas entrer aux États-Unis pour être pris en compte en tant que réfugiés. « Les Russes sont de bonnes personnes, le problème n'est pas le peuple, ni le peuple, c'est le leadership qui est exercé. Vladimir Poutine est en train de détruire nos villes, nos villes », a-t-il dit. Le pasteur Danchuk a ajouté qu' « il est très difficile » que son peuple « vive cela, certaines personnes se cachent, d'autres n'ont pas assez à manger, c'est ce qui se passe » dans son peuple ukrainien, « la guerre est terrible, mais seul Dieu peut changer tout cela ». Albert Rivera, directeur du refuge Agape World Mission, situé à l'ouest de Tijuana, a déclaré qu'ils recherchaient conjointement des possibilités pour les réfugiés d'obtenir l'asile et afin que pendant leur séjour à Tijuana, ils aient des garanties de sécurité et de santé. L'une des actions est que la congrégation chrétienne aménage ses installations d'origine afin qu'elle puisse envoyer les rendez-vous d'immigration au tribunal, une exigence que les autorités américaines leur demandent, et où ils peuvent également les recevoir lorsqu'ils peuvent entrer. UN LIEU DE SÉJOUR « Nous voyons aussi la possibilité qu'ils aient un endroit où rester et négocions avec les autorités américaines pour établir un moment où ils (les migrants) peuvent entrer et demander l'asile », a-t-il dit. Jeudi, le directeur des soins aux migrants de Tijuana, Enrique Lucero Vázquez, a visité le camp pour faire savoir aux réfugiés qu'ils ne pouvaient pas être là et les a invités à se rendre dans des abris ou à retourner dans des hôtels. Le responsable s'est dit préoccupé par le fait que les autorités américaines pourraient fermer le passage pour piétons en raison de problèmes de sécurité intérieure, car ils se trouvent à l'endroit où des centaines de personnes passent quotidiennement pour le travail, les affaires et les activités scolaires. « Il est important qu'ils aillent dans des refuges ou retournent dans un hôtel, car il n'y a pas de processus d'asile en ce moment pour les Russes ou d'autres nationalités ; en vertu du titre 42, ces processus ne sont pas reçus, il leur est donc également suggéré d'embaucher un avocat certifié qui peut présenter leurs cas », a-t-il dit. Il a ajouté que « tout le monde est le bienvenu à Tijuana », cependant, a-t-il dit qu'il est important qu'ils sachent qu'ils ne peuvent pas être là pour leur propre sécurité et hygiène. « nous savons qu'en groupe, ils se sentent en sécurité, mais ils peuvent tous aller dans des auberges ensemble », a-t-il expliqué. Selon les chiffres du gouvernement mexicain, depuis le 24 février, date du début de l'invasion de l'Ukraine, environ 310 personnes sont arrivées dans la ville frontalière de Tijuana en provenance de Russie, d'Ukraine et de Biélorussie, la plupart par voie aérienne et terrestre en provenance des villes de Cancún et de Mexico. Les chiffres du Bureau des douanes et de la protection des frontières (CBP) indiquent qu'entre octobre 2021 et janvier de cette année, correspondant à l'exercice 2022, quelque 6 400 Russes et 1 000 Ukrainiens ont franchi la frontière, ce qui représente une augmentation de 64 pour cent pour les Russes et de 68 pour cent pour les Ukrainiens, par rapport à l'exercice précédent.