Les millionnaires atteignent une séquence historique après avoir vaincu Once Caldas

L'équipe dirigée par Alberto Gamero obtient l'une de ses meilleures séries de ces dernières années. Récemment, les bleus ont gagné 1-0 contre Once Caldas de Manizales, dans un match joué pour le onzième tour du tournoi local. Le compromis a eu lieu au stade El Campín et après 62 minutes de jeu, Daniel Ruíz, depuis le point de penalty, a marqué le but avec lequel les ambassadeurs ont gagné.

Il y avait beaucoup d'attentes autour de ce match, surtout depuis la défaite de l'albiazul face à Fluminense, en raison de la qualification pour la phase de groupes de la Copa Libertadores. Les ambassadeurs ont mené le tournoi et ne peuvent pas se permettre de perdre des points. L'Atlético Nacional les suit de près, se classant à la deuxième place du tableau. Le jeu n'était pas particulièrement accrocheur et peu d'options ont été générées par les deux équipes. Cependant, c'est l'équipe bleue qui a dominé le plus, bien que dans plusieurs passages, les blancs aient prévalu et aient pris le contrôle.

Dans la première partie de la réunion, Millonarios a présenté des difficultés à générer un jeu. L'absence de David Silva était notoire. Ils ont donc opté pour des tirs à moyenne distance. Ce sont Eduardo Sosa et Larry Vasquez qui ont été les premiers à essayer de l'extérieur. Dans les deux cas, le gardien de but Gerardo Ortiz, de l'équipe rivale, a répondu correctement.

À partir de 15 minutes, une fois Caldas s'est installé. Ils ont généré un danger à deux reprises avec des pièces très similaires. Au bord du groupe, revenez en arrière et terminez. L'objectif de Mendez Garcia et Marcelino Carreazo n'était pas en accord, heureusement pour ceux de la capitale. À 30 minutes et à partir de ce moment, il y a eu peu de jeu. L'arbitre a mal géré le match en première mi-temps.

En seconde période, en raison du manque de mobilité, l'attaquant Diego Herazo, après une performance contestée, a été remplacé par Jader Valencia. Millionarios n'a réussi à briser la résistance de l'équipe de Manizales qu'après 60 minutes. À ce moment, Ruíz, le numéro 10 de l'équipe locale, reçoit le ballon à l'intérieur de la zone, s'accroche à l'intérieur et est renversé par un adversaire. L'arbitre a souligné la pénalité maximale et, bien qu'il soit évident, le VAR l'a reconfirmée. Ce sont les mêmes personnes qui ont exécuté la prison. Gaucher au milieu du but et du but.

L'entraîneur de l'équipe blanche, Diego Corredor, s'est immédiatement précipité avec les changements. Robert Mejia et Juan David Rodriguez sont entrés. Cependant, Millos a continué à dominer. À la 70e minute, Andrés Llinas et Andrés Murillo ont dû être remplacés. Les deux joueurs ont manifesté des maux physiques. Celis est sorti quelques minutes plus tard. José Cuenú est entré en tant que défenseur central, Ricardo Rosales est venu jouer en tant qu'ailier et Edgar Guerra était en avance sur le groupe.

À la minute 81, une autre option pour Millionarios a presque fini par condamner le match. Sosa a lancé une contre-attaque qui s'est ouverte dans le secteur gauche avec Ruíz, qui a permis à Valence d'une touche subtile et a atteint de justesse le deuxième but. Le percuteur a fini sans précision. Peu de temps après, après un centre très bien exécuté de la gauche, Vasquez prend la tête et le ballon passe au-dessus du but.

Au cours des dix dernières minutes, le Blue 10 a commencé son spectacle. Une série de gambettes, de passes filtrées et de fréquences de tenure font chuter El Campin de justesse. À la minute 89, le juvénile invente un jeu fantastique pour le secteur gauche et lance un tir gaucher de 30 mètres qui s'écrase dans le bâton. Cri de but choqué pour les fans. L'arbitre siffle la fin du match et Millos obtient les 3 points.

Non seulement ce fut la victoire, mais les ambassadeurs restent les leaders du championnat, avec 26 points, prolongeant leur série de buts invaincus et plus de victoires consécutives. Ils ont la vallée la moins vaincue des 20 clubs de première division colombienne, et ils sont la meilleure équipe visiteuse de tout le tournoi. En outre, ils ont enregistré avec cette victoire un nouveau record pour l'histoire du club, le plus grand nombre de victoires consécutives à ce jour dans les tournois courts, qui ont déjà 20 ans. Les bleus ont déjà sept victoires consécutives contre l'Union Magdalena, le Deportivo Cali, Aguilas Doradas, Jaguares, Cortuluá, Independiente Santa Fe et, maintenant, Once Caldas.

Le défi pour l'équipe, dans les années à venir, est de maintenir cette bonne séquence et d'assurer son classement. Le Deportivo Independiente Medellín sera son prochain rival, l'une des meilleures équipes du tournoi en cours, et le match aura lieu le 23 mars, à 20h15, au stade Atanasio Girardot.





