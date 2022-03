Les dirigeants de l'opposition ont discuté du terrorisme avec le vice-premier ministre israélien Gideon Sa'ar

Lors d'une visite en Argentine, le vice-premier ministre et ministre de la Justice d'Israël, Gideon Sa'ar, a déjà tenu plusieurs réunions avec des dirigeants politiques à l'occasion du 30e anniversaire de l'attaque contre l'ambassade d'Israël à Buenos Aires. Hier, c'était au tour de deux des principaux dirigeants de Juntos por Cambio : la présidente du PRO, Patricia Bullrich, et le chef de la Coalition civique et député national, Maximiliano Ferraro.

Au début de la réunion, les dirigeants de l'opposition et la délégation qui s'est rendue de Tel Aviv ont convenu que « l'importance de continuer à travailler pour que les responsables de l'attaque contre le siège diplomatique israélien il y a trois décennies soient traduits en justice, et ainsi ramener la paix à les victimes, leurs familles et les survivants », a-t-on appris dans un communiqué.

La lutte contre le terrorisme a été l'un des principaux sujets abordés lors de la réunion . La conversation a porté sur les attaques commises à Buenos Aires en 1992 et 1994, dans lesquelles le Hezbollah et l'Iran sont accusés de leur paternité intellectuelle, la mort du procureur Alberto Nisman et le protocole d'accord signé avec la République islamique d'Iran.

En outre, ils ont discuté de la sécurité à la frontière nord de l'Argentine et de son importance « principalement dans les points où des activités sont liées au Hezbollah, et ont souligné le rôle central que joue la coopération dans les arènes internationales dans la promotion de la lutte contre le terrorisme ».

Maximiliano Ferraro, président de la Coalition civique

« Le monde a besoin de justice et de paix. Sur ce point, je suis d'accord avec le vice-premier ministre israélien, @gidonsaar, dans une discussion approfondie sur les événements qui nous ont marqués, tels que les attaques contre l'ambassade d'Israël et l'AMIA, l'assassinat de Nisman et le mémorandum avec l'Iran. Nous exigeons des réponses ! » , a publié Patricia Bullrich sur les réseaux sociaux.

« Nous avons parlé de 4 blessures que nous avons partagées : les attaques terroristes à l'ambassade et à l'AMIA, le mémorandum avec l'Iran et l'assassinat de Nisman. Nous sommes unis par des douleurs que nous n'oublions pas, mais aussi par des liens d'amitié et de coopération », a commenté Maximiliano Ferraro à son tour sur son compte Twitter personnel.

Ils ont également discuté de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Les parties ont partagé leurs préoccupations concernant la situation de la société civile ukrainienne depuis l'invasion russe et les conséquences de la guerre.

La réunion a été suivie par les autres membres de la délégation, le directeur général pour l'Amérique latine et les Caraïbes du ministère israélien des Affaires étrangères, Jonathan Peled et l'ambassadeur d'Israël en Argentine, Galit Ronen. Ces derniers jours, les envoyés du gouvernement d'entourage ont maintenu un programme d'activités intense pour le 30e anniversaire de l'attaque contre la mission diplomatique faisant rapport à Tel Aviv.

Parmi ces engagements, Gideon Sa'ar a rencontré le président de la Chambre des députés, Sergio Massa, qui lui a souligné l'importance de maintenir l'organisation terroriste sur la liste rouge. Lors de cette réunion se trouvaient les présidents des blocs au pouvoir et de l'opposition, tels que Germán Martínez du Frente de Todos, Alejandro « Topo » Rodriguez de l'Interblock fédéral, Karina Banfi de l'UCR et Juan Manuel López de la Coalition civique.

La délégation officielle de l'État d'Israël a également participé à une réception honorifique organisée par le président de la Chambre de commerce israélienne argentine (CCAI), Mario Montoto, dans le cadre des événements du 30e anniversaire de l'attaque contre l'ambassade.

L'affaire judiciaire visant à clarifier l'attaque relève de la compétence de la Cour suprême de justice, puisqu'il s'agit d'une attaque contre un siège diplomatique étranger.

Gideon Sa'ar lors de la réunion avec les leaders de l'opposition

