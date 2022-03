Les autres victimes de Poutine : « La Russie traite ses propres soldats comme des morceaux de viande, les laissant pourrir »

SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB The body of a soldier, without insignia, who the Ukrainian military claim is a Russian army serviceman killed in fighting, lies on a road outside the city of Kharkiv, Ukraine February 24, 2022. REUTERS/Maksim Levin

« La Russie traite ses propres soldats comme des morceaux de viande, les laissant pourrir », explique dans une vidéo pour le réseau américain CBS un soldat surnommé « fantôme ». Derrière lui, une dizaine de corps de combattants russes sont entassés dans un camion frigorifique.

Le journaliste du prestigieux signal, Chris Livesay, est dur et honnête : « Dans la guerre de désinformation de Vladimir Poutine, ses propres soldats sont des victimes ».

C'est que dans sa machine de propagande complètement huilée, Moscou ne parle pas d'invasion et cache la résistance ukrainienne. Dans ce mensonge, il dissimule aussi le nombre alarmant de victimes au sein de ses troupes, pour la plupart de jeunes conscrits.

Le ministère des Affaires étrangères de l'Ukraine a déclaré que près de 14 400 membres du personnel russe étaient morts en territoire envahi ce samedi. La Russie ne fournit pas d'informations, il est donc très difficile de comparer les données.

En outre, selon des informations ukrainiennes, les forces de Poutine ont également perdu 95 avions, 115 hélicoptères, 1 470 véhicules blindés, 213 pièces d'artillerie et d'autres équipements des forces armées russes depuis l'invasion.

Les agences de renseignement américaines estiment que plus de 7 000 soldats russes sont morts au cours des trois semaines qui se sont écoulées depuis l'invasion de l'Ukraine , un chiffre qui dépasse le nombre de militaires américains qui ont perdu la vie dans les guerres en Irak et en Afghanistan, selon le New York Times.

Les victimes auront des implications négatives sur l'efficacité des troupes russes, y compris celles qui se battent avec des chars, ont déclaré des responsables américains au New York Times.

Des responsables du Pentagone ont déclaré au journal que, lorsque 10% des membres d'une unité militaire meurent ou sont blessés, cette unité n'est plus en mesure de mener des actions de combat.

Il y a quelques jours, Infobae a expliqué comment les mères des soldats pouvaient devenir l'un des pires cauchemars de Poutine.

La version officielle - celle soutenue par le gouvernement russe et amplifiant le réseau médiatique qui soutient la parole de plus en plus dévalorisée du Kremlin - affirme que seuls les professionnels participent à ce que la Russie a appelé « l'opération spéciale » en Ukraine. Cependant, les familles des conscrits, ceux qui accomplissent le service militaire obligatoire ou qui participent à des pratiques dans certaines forces de sécurité, ne disent pas la même chose et en l'absence d'informations des autorités sur le sort de leurs garçons, elles craignent pour eux. Pour les parents de ces garçons inexpérimentés de 18 ou 20 ans, qui n'ont au mieux que quelques mois d'entraînement, il n'y a pas d' « opération spéciale » mais une guerre à laquelle les autorités russes ont secrètement emmené leurs enfants ; une guerre à laquelle ils ne sont pas préparés et dans laquelle sont utilisé - ils crient au milieu de leur désespoir - comme « chair à canon ».

Lors d'un briefing du Pentagone américain, il a été suggéré il y a quelques jours qu'un nombre important de Russes combattant en Ukraine sont des conscrits, ce qui pourrait expliquer leur inexpérience et leur manque de connaissances sur ce qu'ils sont censés faire.

Les lois russes interdisent aux conscrits de participer aux combats. Selon l'avocat Alexander Latynin, selon la loi, si un conscrit veut volontairement partir en guerre par contrat, il peut le faire mais il doit avoir au moins trois mois de formation ou un mois, selon son niveau d'éducation. Cependant, dans la pratique, les soldats ont été contraints par des méthodes coercitives de signer des contrats, selon leurs proches.

