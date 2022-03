Lens gagne dans le championnat français tout en promouvant la paix

LENS, France (AP) — Lens a changé ses couleurs traditionnelles « sang et or » pour le bleu et le jaune du drapeau ukrainien samedi lors de leur victoire 3-1 sur Clermont dans le championnat français.

L'objectif joue généralement en rouge et en jaune. Le club du nord de la France a déclaré que le message était de promouvoir la paix après l'invasion russe de l'Ukraine. Les joueurs de l'équipe portaient un short jaune et un t-shirt bleu avec le mot « Peace » écrit dans six des langues parlées dans le vestiaire du club. Le stade hôte était également décoré dans les couleurs jaune et bleu.

Dans le match, Lens s'est remis d'une défaite pendant un certain temps pour remporter la victoire et se classer sixième au classement général.

Elbasan Rashani a pris les hôtes par surprise pour donner l'avantage à Clermont en 8 minutes. Kevin Danso a égalisé le score grâce à un corner et Florian Sotoca a placé Lens devant le total de la première mi-temps.

Massadio Haidara a scellé la victoire après avoir pris un rebond, après le tir de Jonathan Clauss qui a touché la barre transversale presque au moment du match.

Clauss a été une pièce importante tout au long du match et a reçu une ovation debout lorsqu'il a quitté le terrain alors qu'il restait une minute, deux jours après avoir été appelé pour la première fois pour l'équipe nationale de France.

Le champion en titre Lille s'est rendu à Nantes samedi et cherche à combler le fossé avec les autres prétendants aux billets pour les ligues européennes.