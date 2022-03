Leclerc remporte la première pole de l'année et Sainz terminera troisième à Bahreïn

Sports Writing, 19 Mar Le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) partira premier ce dimanche au Grand Prix de Bahreïn qui s'est tenu sur le circuit de Sakhir et qui ouvre le Championnat du monde de Formule 1, où il a été le meilleur samedi lors de la séance de qualification, devant son coéquipier espagnol Carlos Sainz qui a terminé troisième. Leclerc, 24 ans, a réalisé sa dixième pole depuis qu'il a couru en F1 en parcourant les 5 412 mètres de la piste à la périphérie de Manama - la capitale du pays - en une minute, 30 secondes et 558 millièmes, soit 123 de moins que le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), dernier champion du monde, qui terminera deuxième ; et qui amélioré de seulement six millièmes le temps de Sainz, qui partira de la deuxième ligne, à côté de l'autre Red Bull, celui du Mexicain Sergio Pérez. L'autre Espagnol, le double champion du monde asturien Fernando Alonso (alpin), partira huitième, à partir de la quatrième ligne ; et aux côtés du Danois Kevin Magnussen (Haas). Tous deux partiront derrière le septuple champion du monde anglais Lewis Hamilton (Mercedes) et son ancien coéquipier Valtteri Bottas, désormais en Alfa Romeo, qui partira de la troisième ligne. À partir de la cinquième, la première course du Championnat du monde de Formule 1 - prévue pour 57 tours, pour parcourir un parcours de 308,2 kilomètres - l'Anglais George Russell, le nouveau pilote Mercedes ; et le Français Pierre Gasly (Alpha Tauri) affronteront la première course du Championnat du monde de Formule 1. CHEF arh/apa