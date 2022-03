Buenos Aires, 18 Mar Le président argentin Alberto Fernández a déclaré vendredi qu'il convoquera une « table d'accord » qui permettra à son gouvernement de concevoir la lutte contre l'inflation, qui en Argentine s'est accélérée au-dessus de 52%, ce qui selon le président est un problème historique que le la guerre en Ukraine « aggrave ». « À partir de ce lundi, je réunirai des représentants des secteurs productifs, des entrepreneurs, des travailleurs formels et de l'économie populaire, des représentants des campagnes et du commerce, des petites et moyennes entreprises et de la société civile à une table d'accord qui nous permettra de concevoir un avenir dans la lutte contre l'inflation », a déclaré Fernández dans un discours taxé. « Nous espérons trouver des accords qui aideront à faire baisser l'inflation et à assurer l'augmentation du pouvoir d'achat des salaires », a ajouté le président, qui a également souligné que son gouvernement ne « cessera pas de contrôler et de contrôler les prix ». Fernández devait annoncer ce vendredi une batterie de mesures dans le cadre de la « guerre contre l'inflation » qu'il avait promis de lancer à partir d'aujourd'hui dans des déclarations faites mardi dernier, quelques heures avant que l'accélération de la hausse des prix en février ne soit connue. Les prix à la consommation en Argentine se sont accélérés en février dernier pour atteindre 52,3 % sur un an et 4,7 % par mois, selon l'Institut national de la statistique et des recensements (Indec). Fernández - qui a qualifié l'inflation en Argentine de « presque malédiction » et rappelé qu'il utilise des indices à deux chiffres depuis dix années consécutives - n'a pas fait d'annonces ce vendredi, mais a précisé que ce seront ses ministres qui rendront compte quotidiennement des mesures qui seront mises en œuvre. FMI Les mesures étaient attendues après que le Congrès argentin eut approuvé jeudi l'accord négocié entre le gouvernement d'Alberto Fernández et le Fonds monétaire international (FMI) pour refinancer des dettes d'environ 45 milliards de dollars, qui entrera en vigueur lorsqu'il sera approuvé par le conseil d'administration de l'agence. L'accord vise à réduire l'inflation de 38 % à 48 % d'ici la fin de 2022, bien que cette projection soit loin des prévisions de 55 % pour cette année par des consultants privés collectées mensuellement par la Banque centrale argentine. « L'accord avec le FMI nous permet de commencer à trier les principales variables macroéconomiques dans la lutte contre l'inflation, qui est, comme nous le disons toujours, un phénomène multicausal », a déclaré Fernández vendredi. Mais le président a indiqué que « les attentes devront également être renforcées » : « Nous n'y parviendrons que si nous sommes capables de nous asseoir autour de la même table, en construisant les compréhensions nécessaires pour construire l'avenir ». FONDS DE STABILISATION Fernández a déclaré que la guerre en Ukraine « aggrave » le problème de l'inflation en Argentine et a évoqué la hausse du prix du blé qui a un impact sur le prix du pain, des nouilles et de la farine pour la consommation intérieure. Le président a annoncé vendredi qu'il allait « mettre en place un fonds de stabilisation (pour le blé) afin d'empêcher le transfert de cette hausse du prix international au prix payé par les Argentins ». L'inflation de février a été tirée par une forte hausse des prix des denrées alimentaires et des boissons : 7,5 % par mois et 55,8 % sur un an, ce qui a fait grimper le coût du panier alimentaire et, par conséquent, a eu un impact négatif sur les taux déjà très élevés de pauvreté et d'indigence en Argentine.