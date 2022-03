Le pape François promulgue une nouvelle Constitution du Vatican

Le pape François a promulgué ce samedi une nouvelle Constitution qui réorganise l'organe directeur du Vatican, introduisant plus de transparence financière et l'ouvrant aux femmes et aux laïcs, conformément à une promesse faite avant son élection en 2013.

La nouvelle Constitution, qui entrera en vigueur le 5 juin, réformera certaines parties de la Curie romaine (le gouvernement du Vatican) et remplacera le « Pastor bonus » promulgué en 1988 par Jean-Paul II.

Parmi les principaux changements, citons la possibilité pour les laïcs et les femmes catholiques de diriger des départements du Vatican, ainsi que l'incorporation de la commission consultative sur les abus sexuels à la Curie.

Les dicastères (ministères) de la Curie, qui fonctionnaient avec un financement opaque et à huis clos pendant des décennies, étaient initialement réticents à accepter une gestion plus centralisée, désormais inscrite dans la nouvelle Magna Carta.

- Evangélisation -

Le document intègre de nombreuses réformes déjà mises en œuvre par le pape argentin, mais il contient également de nouvelles caractéristiques, telles que la volonté d'étendre le catholicisme au-delà de ses 1,3 milliard de fidèles.

La nouvelle Constitution de 52 pages « Praedicate Evangelium » crée un nouveau « dicastère » pour l'évangélisation, qui sera présidé par François lui-même.

En devenant un « évangélisateur en chef », le pape provoque un « changement tectonique vers une église plus pastorale et missionnaire », a déclaré à Twitter David Gibson, directeur du Centre pour la religion et la culture de l'université de Fordham.

Dans ce sens, le pape assure que tout chrétien baptisé est missionnaire.

« Nous ne pouvons pas ne pas en tenir compte dans la mise à jour de la Curie, dont la réforme doit garantir la participation des laïcs et des femmes, y compris dans les rôles de gouvernement et de responsabilité », a-t-il déclaré.

« Le pape François travaille sur une nouvelle structure organisationnelle pour le Vatican depuis neuf ans. C'est un aspect important de son héritage », a déclaré Joshua McElwee, du National Catholic Reporter, sur Twitter.

- Protection des mineurs -

Le texte, qui a été publié à l'occasion du neuvième anniversaire du pontificat de François, intègre également la Commission vaticane pour la protection des mineurs - un organe consultatif papal - dans le diastère qui supervise les enquêtes canoniques sur les cas d'abus sexuels contre le clergé.

Selon le cardinal Sean O'Malley, qui dirige la Commission, il s'agit d'un « pas en avant significatif », qui donnera un poids institutionnel à la lutte contre un fléau qui a ravagé l'Église dans le monde entier.

Mais Marie Collins, une irlandaise survivante d'abus cléricaux qui a fait partie de la commission avant de démissionner en 2017 pour la gestion de la crise par l'Église, est un pas en arrière.

« La Commission a officiellement perdu tout semblant d'indépendance », a-t-il déclaré sur Twitter.

