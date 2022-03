Le médiateur de l'ASEAN a appelé à davantage de pression sur les dirigeants du coup d'État lors de sa visite en

Bangkok, 19 mars L'envoyé spécial de l'ASEAN pour la Birmanie, le ministre cambodgien Prak Sokhonn, entame ce dimanche une visite dans le pays au cours de laquelle il rencontrera la junte militaire qui s'est emparée du pouvoir en février 2021 et réprime brutalement la dissidence, et dans laquelle un oenegé appelle à plus de fermeté et pression exercée sur les leaders du coup d'État. Sokhonn, l'actuel ministre des Affaires étrangères qui a assumé le poste de médiateur en janvier après l'échec de son prédécesseur - qui ne s'est pas rendu en Birmanie - sera en Birmanie jusqu'à mercredi, bien que son horaire de travail et ses réunions n'aient pas transcendé. Cette première visite de l'envoyé, un chiffre convenu en avril dernier entre les dirigeants de l'Asie du Sud-Est et le chef du coup d'État, Min Aung Hlaing, « vise à créer des conditions favorables qui conduiront à la fin de la violence », selon le communiqué du gouvernement cambodgien. Le ministre des Affaires étrangères, contrairement à son prédécesseur - Brunei Erywan Yusof - n'a pas fixé de conditions ni d'exigences à la junte militaire birmane pour le voyage, une décision critiquée par l'organisation des parlementaires pour les droits de l'homme de l'ASEAN (APHR). « C'est une trahison de la décision collective de l'ASEAN (Association des nations de l'Asie du Sud-Est) et de la volonté du peuple birman », dénonce samedi Charles Santiago, parlementaire malaisien et directeur de l'APHR. Selon Phnom Penh, la visite et les discussions qui s'y dérouleront tourneront autour des cinq points de consensus établis par les dirigeants politiques du bloc et le joueur du coup d'État birman, y compris « la cessation immédiate de la violence » contre les civils et un « dialogue constructif » impliquant toutes les parties. Cependant, la junte militaire a jusqu'à présent opposé son veto à toute possibilité qu'elle rencontre la dirigeante déchue, Aung San Suu Kyi, qui a été condamnée à 6 ans de prison et fait toujours face à une dizaine de procédures judiciaires, ou d'autres représentants du gouvernement civil renversé. Malgré l'accord, l'ASEAN estime que depuis lors, la junte birmane a pris des mesures « insuffisantes » pour la mise en œuvre de l'accord. Santiago demande au médiateur du bloc de faire plus de fermeté et de pression pour forcer les militaires birmans à tenir leurs promesses. « Il est ridicule que l'envoyé spécial de l'ASEAN affirme que sa visite en Birmanie vise à « créer des conditions favorables » pour mettre fin à la violence. Il est temps d'arrêter de tenir la main aux personnes accusées de crimes de guerre », souligne l'homme politique malaisien. La Birmanie est plongée dans une profonde crise sociale, politique et humanitaire depuis le coup d'État militaire du 1er février 2021, qui a mis fin au régime démocratique et imposé un régime de répression violente à la dissidence. L'armée justifie le coup d'État pour fraude présumée lors des élections générales de novembre 2020, dont le résultat a été annulé et au cours desquelles le parti de Suu Kyi a balayé, comme il l'a fait en 2015, avec l'aval d'observateurs internationaux. Dans un récent rapport, les Nations unies ont accusé l'armée birmane d'avoir assassiné, arrêté et torturé des civils, tandis que l'Association birmane Oenegé pour l'assistance aux prisonniers politiques compte au moins 1 687 personnes décédées à la suite de la répression brutale des autorités. CHEF nc/pi