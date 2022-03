Le dictionnaire des dix mots-clés de la nouvelle saison de Formule 1

Formula One F1 - Pre-Season Testing - Circuit de Barcelona-Catalunya, Barcelona, Spain - February 25, 2022 Mercedes' Lewis Hamilton and Red Bull's Sergio Perez during testing REUTERS/Albert Gea

Bahreïn accueille le début de la Formule 1, qui sera presque une nouvelle catégorie avec les tout nouveaux règlements techniques. Les voitures ressemblent un peu à celles de l'année dernière et leur fonctionnement aérodynamique a changé, ce qui a obligé à ajouter des mots au dictionnaire de la catégorie. Ce sont des termes clés qui identifieront le Máxima dans ce championnat qui marquera un tournant. Ses significations servent également de guide.

Les modifications radicales ont affecté la zone aérodynamique qui, tout au long de ses 72 ans, a toujours été décisive en F1. Dans le sport automobile en général, mais dans les voitures de Formule en particulier, car l'air pénètre fort et génère des turbulences. Pour le contrer afin que les voitures ne perdent pas leur traction et, par conséquent, leur vitesse, les spoilers et autres éléments ont été installés.

Mais depuis l'année dernière, certains accessoires aérodynamiques ont commencé à être restreints, tels que les déflecteurs en bas de l'arrière, qui sont les éléments que les voitures portaient jusqu'en 2021 dans divers secteurs pour permettre une meilleure pénétration de l'air.

Les monopostes de 2022 ne contiennent plus la plupart de ces éléments et leurs réglementations sont basées sur l'obtention d'une plus grande vitesse dans les virages avec le soi-disant « effet de sol », ce qui est revenu au dictionnaire après 40 ans et qui sera expliqué ci-dessous. Ce sont les mots qui marqueront la F1 de cette année et qui permettront de comprendre la toute nouvelle ère de la catégorie.

Déportance (force d'appui). On le retrouve également avec l'abréviation DWF. Cela a toujours été essentiel, mais il est nécessaire de le développer pour mieux comprendre cette nouvelle F1. Comme cela a été proposé, les voitures de Formule 1 doivent rester au sol pour pouvoir gagner en vitesse. À cette fin, des accessoires tels que les spoilers avant et arrière et d'autres éléments sont incorporés. Sans eux, il serait très difficile de conduire un monoposto et c'est pourquoi certaines catégories d'entraînement telles que la Formule Ford en Angleterre n'avaient pas de spoilers et les jeunes ont appris à conduire des voitures de course et sont devenus sensibles aux complications liées au fait de le faire sans appui. Ayrton Senna y a participé et a été champion en 1981.

Faites glisser (faites glisser). Il est lié au précédent et c'est aussi un autre terme commun, mais qui sera élémentaire en 2022. Qu'est-ce que la résistance à l'avancement ? C'est la turbulence générée par l'air qui pénètre de front dans les voitures et qui complique la traction de la voiture qui perd de la vitesse. Pour contrer cet effet négatif, les voitures ont besoin d'appui ou d'appui.

Effet de sol. C'est un système qui permet à la voiture de prendre de la vitesse dans les virages. Son fonctionnement consiste en l'entrée d'air entre la voiture et la voie lorsque l'espace entre les deux surfaces diminue, par conséquent, la pression exercée par le fluide d'air diminue, moins de turbulences sont générées, la traction est améliorée et la voiture roule plus vite.

Il a été créé par Colin Chapman, le propriétaire et concepteur révolutionnaire de Lotus. Cette invention a changé l'histoire de la catégorie et a été la référence à suivre depuis 1978, année où il a été champion avec des voitures appelées Lotus 78 et 79 et avec Mario Andretti. À l'origine, le mécanisme comprenait des jupes appelées « polleritas » aux extrémités inférieures des pontons, ce qui permettait à l'air de ne pas sortir des côtés et d'entrer et de sortir proprement par le bas du châssis. Cette première version de l'effet de sol s'est poursuivie jusqu'à la fin de 1982, lorsque la Fédération internationale de l'automobile (FIA) a décidé de modifier les règlements techniques en raison de la dangerosité des voitures avec ce système. Bien entendu, les voitures d'aujourd'hui sont beaucoup plus sûres que celles de l'époque.

En s'équilibrant. C'est le rebond des voitures dans les lignes droites et est lié à l'effet de sol et en fait les voitures de la période 1978/1982 l'ont déjà subi. Cela se produit parce que l'appui du sol aspire la voiture qui s'approche si près du sol, jusqu'à ce que la zone de passage de l'air soit si petite qu'elle s'écrase, perd toute la charge, se lève et la même chose se reproduise. Bref : comme il reste peu d'espace entre le châssis et l'asphalte pour le passage de l'air, ce rebond est généré. C'est quelque chose qui aurait dû être prévu dans les simulations en soufflerie de chaque équipe, mais cela a surpris lors des tests préliminaires et c'est le casse-tête des ingénieurs.

Pontons. Également connus sous le nom de « Sidepods », ce sont les côtés de la voiture qui se trouvent à la hauteur de l'emplacement du conducteur et du moteur. Ils existent depuis 50 ans, mais au fil du temps, ils ont gagné en importance en raison du développement aérodynamique. À d'autres moments, avec de plus grandes libertés dans les réglementations techniques, les ingénieurs et les concepteurs ont laissé libre cours à l'imagination et, de cette manière, les voitures de chaque équipe ont gagné en personnalité et se sont distinguées.

Cette année, ces éléments ont joué un rôle de premier plan car c'est l'endroit utilisé pour obtenir un meilleur flux d'air et ne pas perdre de traction. C'est pourquoi, en comblant la distance, les techniciens ont imité leurs pairs des dernières décennies et chaque voiture a son propre cachet. Par exemple, Mercedes porte à peine cet élément et possède cette zone ondulée avec des radiateurs transparents pour aider au refroidissement. Alors que Red Bull bénéficie d'une coupe prononcée en bas ou que Ferrari montre une ondulation dans le secteur supérieur.

L'image montre la coupe nette que les pontons Red Bull ont sur les pontons et à quoi ressemblent les extrémités des ailes avant (Red-Bull-Racing)

Des mots à renforcer.

Bien que ce soient des termes utilisés ces dernières années, dans une saison basée sur l'aérodynamique des voitures en raison de sa nouvelle réglementation, ce qui a déjà été expliqué va de pair avec les dénominations suivantes :

Fond plat. Il s'agit du secteur qui atteint la plus basse hauteur du monoposte et l'objectif est de réduire la quantité de gaz qui traversent ce secteur, ainsi que de les transférer vers des zones spécifiques. L'objectif du fond plat est d'augmenter l'appui aérodynamique, de viser son efficacité et de faire en sorte que la voiture réponde au mieux.

diffuseur. Il s'agit d'une pièce aérodynamique située à l'arrière de la voiture, juste à l'endroit où se termine le fond plat et qui est visible sur la face inférieure des spoilers. Elle peut prendre différentes formes selon le concept de la voiture proposé par l'équipe.

Le but du diffuseur est de déplacer les gaz passant par le fond plat pour augmenter la déportance et améliorer l'effet de sol. D'autre part, les diffuseurs peuvent générer des turbulences à travers le passage de l'air, ce qui peut compliquer la voiture derrière, ce qui peut à son tour être contrecarré par l'effet d'aspiration qui se produit lorsque la voiture derrière colle à celle qui précède. Tout dépend si le coureur à la recherche du viaduc parvient à se rapprocher du rival devant lui.

DRS. En cas de dépassement, l'acronyme anglais de « Drag Reduction System » (système de réduction de la traînée) consiste en un mécanisme hydraulique situé dans les spoilers arrière des voitures et son but est précisément de réduire la résistance de l'air afin d'améliorer l'efficacité aérodynamique et de gagner en vitesse sur les lignes droites. Il ne peut être utilisé que dans certains secteurs d'un circuit et lorsqu'un conducteur est à moins d'une seconde de celui qui précède.

survirage. En espagnol, cela signifie survirage et c'est un effet qui est généré lorsque la voiture se plie plus qu'elle ne le devrait en principe, comme l'indique le conducteur au volant. Cela implique que la voiture « passe par derrière », c'est-à-dire que lorsqu'elle tourne, elle apparaît latéralement à l'arrière. Cela est dû à l'entrée du vent ou au réglage de la voiture.

Sous-virage. En espagnol, cela se traduit par sous-virage et c'est le contraire du point précédent, c'est-à-dire doubler moins que prévu ou indiqué par le conducteur. Le sous-virage se produit lorsque la voiture se déplace à l'avant.

À partir de ce week-end à l'Autodrome international de Sakhir, d'abord avec les tests chronométrés, puis les qualifications et la course, les questions posées par cette nouvelle saison commenceront à être répondues par le changement réglementaire radical. Tous ces mots vous aideront à analyser F1 2022, qui ouvre une nouvelle ère.

