Le calvaire d'un ancien joueur français après avoir subi 12 opérations : il a demandé aux médecins de s'amputer la jambe

Le football est l'un des plus beaux sports du monde. Mais en même temps, comme pour toute discipline, le joueur est prédisposé à subir des blessures qui affectent son physique au cours de sa carrière et une fois qu'il décide de s'éloigner de l'activité professionnelle. C'est le cas de l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, le Français Bruno Rodríguez, qui a connu de nombreux problèmes après sa retraite.

L'ancien attaquant qui a émergé à Monaco, et qui est également passé par d'autres clubs français comme Metz ou Lens, a raconté son calvaire après avoir subi plusieurs blessures à l'une de ses chevilles qui l'ont amené à prendre la décision de s'infiltrer afin de jouer.

« Quand je jouais, j'ai eu de nombreuses entorses à la cheville. J'ai toujours voulu jouer, à la fois aux petits et aux grands jeux. La cortisone à laquelle on m'a injecté, on sait, corrode le cartilage, et s'il n'y a plus de cartilage, il irrigue à l'intérieur. En tant que footballeurs, nous ne sommes pas conscients des conséquences. S'ils me l'avaient expliqué, j'aurais sûrement dit que j'aurais laissé passer le prochain match », a déclaré Rodríguez dans une longue interview accordée au journal sportif français L'Equipe.

Puis, l'ancien assaillant qui a pris sa retraite en 2005 et qui est âgé de 49 ans aujourd'hui a donné des détails sur l'évolution de son problème de santé jusqu'à ce qu'il demande aux médecins d'amputer une partie de sa jambe droite après 12 opérations après ses adieux au football.

« Je ne pouvais plus conduire. Ma femme a dû me laver. Je ne pouvais plus travailler, donc il n'y avait plus d'argent qui arrivait. Cela a fait beaucoup de dégâts dans ma vie. Je n'ai pas pu profiter de mes enfants. Je ne pouvais plus rien faire, je suis resté chez moi. Nous ne sommes plus utiles. Je n'étais pas nécessairement déprimé. Eh bien, c'est ce que je pensais. Mais je ne faisais que manger. Cela m'a facilement irrité. Ce n'était plus une vie pour ma femme. Si elle n'avait pas été là, elle aurait pu tout gâcher », a dit Rodriguez à propos des sombres pensées qui lui apparaissaient à cause de souffrances physiques et mentales.

L'attaquant français avec la veste de Bradford City, du football anglais

« Lors de l'avant-dernière opération, ils ont retiré ma malléole (arrondi du tibia et du péroné de chaque côté de l'articulation de la cheville). Cela a provoqué une tumeur. C'était bénin, mais il aurait pu être transformé. Il y a un mois et demi, nous avons eu une dernière réunion avec les médecins. Je leur ai demandé de couper. Même s'il y a encore de la douleur, au moins je pourrai marcher normalement avec une prothèse, je peux être indépendant », a-t-il expliqué.

Une fois que la nouvelle de ses problèmes physiques a éclaté, Rodriguez a reçu des appels de plusieurs anciens dirigeants des équipes pour lesquelles il a joué et lors d'un match du PSG au Parque de los Princes une bannière a été affichée avec un message pour lui. Au cours des trois prochains mois, ceux qui ont également su porter le maillot Rayo Vallecano dans le football espagnol en 2001 devront organiser des séances de physiothérapie.

« Nous travaillons principalement en équilibre. J'ai la douleur de l'opération, mais il y a surtout celle du membre fantôme, qui va diminuer avec le temps : ce sont des douleurs nerveuses, le cerveau pense qu'il y a toujours la jambe. J'ai l'impression d'avoir le pied, j'ai envie de bouger les doigts et la cheville, ça me tire... C'est très rare », a-t-il dit.

Après une carrière professionnelle de 13 ans au cours de laquelle il a marqué 76 buts, Bruno Rodríguez a laissé un message important pour les nouvelles générations de footballeurs et le soin qu'ils doivent prendre pour prendre soin de leur carrière. « Bien sûr, je le regrette. S'ils m'avaient dit qu'il allait m'y emmener, j'aurais dit non. Vous jouez à des jeux et ils ne vous disent pas que vous devez vous reposer. Mais je n'en veux à personne. Il faut que ce soit utile, dit-il. Qu'ils m'ont amputé, on s'en fout. Mais ça doit être un choc. Éduquer les jeunes. Qu'il soit utilisé dans les centres de formation », a-t-il conclu.

