L'Argentine crée un fonds pour le blé pour lutter contre

Buenos Aires (AP) - Le gouvernement argentin a augmenté la retenue à la source des exportations de soja et de farine et a créé le Fonds de stabilisation du blé en tant que mesure de lutte contre l'inflation, tel que publié dans le Journal officiel de l'État tôt le matin de samedi.

Le président Alberto Fernández a annoncé les mesures vendredi soir. Ainsi, la rétention des exportations vers le soja et les produits à base de farine passera de 31 % à 33 %, indique le journal officiel. La mesure s'appliquera jusqu'au 31 décembre.

Ceci est le résultat de « l'augmentation soutenue des prix des denrées alimentaires qui s'est accélérée de manière exponentielle avec l'invasion de l'Ukraine par la Fédération de Russie », qui a eu un impact important sur le prix du blé, du maïs, du tournesol et de leurs dérivés, selon le Journal officiel de la République argentine. Et il vise à « stabiliser les prix intérieurs des produits alimentaires essentiels » de la population ainsi qu'à garantir « un volume adéquat aux besoins d'approvisionnement du marché intérieur, encourageant une plus grande production de ces biens », dit-il.

En outre, le même décret crée un fonds fiduciaire public appelé « Fonds argentin de stabilisation du blé », afin de stabiliser le coût de la tonne de blé utilisée par les moulins du pays, pour produire du pain dont le prix a grimpé en flèche ces dernières semaines dans le pays d'Amérique du Sud.

Fernández a annoncé vendredi soir des mesures spéciales pour contenir l'inflation dans le pays, qui s'est établie à 4,7 % en février et à 8,8 % jusqu'à présent cette année. Les économistes prévoient que l'inflation sera supérieure à 5 % en mars.

Le président a également annoncé vendredi une table ronde avec différents secteurs productifs pour la semaine prochaine.

Ces annonces interviennent peu de temps après que Fernández eut reçu le soutien du Congrès pour renégocier la dette de 45 milliards de dollars du pays avec le Fonds monétaire international (FMI).