L'Argentine augmente les droits à l'exportation sur la farine et l'huile de soja

(ajoute les deuxième et troisième paragraphes avec les déclarations du Ministre argentin de l'Agriculture) Buenos Aires, 19 mars L'Argentine a relevé samedi les taux de droits à l'exportation que l'État impose sur les tourteaux de soja et les placements d'huile de soja de 31 à 33 pour cent, produits dont le pays est le premier exportateur mondial, dont le produit servira à financer un « fonds de stabilisation du blé » pour stabiliser les prix payé par les moulins. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Julián Domínguez, a expliqué lors d'une conférence de presse que le président Alberto Fernández avait chargé ses ministres de mettre en œuvre des mesures visant à ramener le prix du blé « à des valeurs d'avant-guerre » alors que les conséquences de la hausse des prix due à la guerre en Ukraine durent et « découpler le prix argentin des prix internationaux ». Face au mécontentement de l'industrie pétrolière, Domínguez a expliqué que l'augmentation des droits à l'exportation de 2 points pour la farine et l'huile de soja et de 1 point pour le biodiesel atteint onze entreprises, dont huit exportent 95% des sous-produits du soja et a fait appel « à la solidarité et au bon sens » de ceux qui gèrent ces entreprises dans les circonstances « absolument exceptionnelles » du conflit de guerre. AUGMENTATION DES DROITS ET DES FONDS Par le décret 131, le gouvernement d'Alberto Fernández a suspendu jusqu'au 31 décembre un décret de 2020 - 790 - qui a réduit les taux d'exportation de tourteau et d'huile de soja à 31 %, entraînant la réentrée en vigueur de la valeur de 33 %. Avec la publication du décret 132, le gouvernement argentin a créé le « Fonds argentin de stabilisation du blé » dans le but de « stabiliser le coût de la tonne de blé achetée par les moulins argentins » et qui sera formé en une fiducie composée des ressources résultant de l'augmentation temporaire des exportations de pétrole droits de douane et repas de soja fixés ce samedi. Les mesures font partie de la soi-disant « guerre contre l'inflation » dont Fernández a annoncé qu'elle commencerait vendredi dernier et qui consiste en des mesures qui seront mises en œuvre et dont ses ministres feront rapport quotidiennement. Les prix à la consommation en Argentine se sont accélérés en février dernier pour atteindre 52,3 % sur un an et 4,7 % par mois, selon l'Institut national de la statistique et des recensements (Indec). L'inflation de février a été tirée par une forte hausse des prix des denrées alimentaires et des boissons, de 7,5 % par mois et 55,8 % en glissement annuel, ce qui a fait grimper le coût du panier alimentaire et, par conséquent, a eu un impact négatif sur les taux déjà très élevés de pauvreté et d'indigence en Argentine. Fernández a déclaré dans un discours prononcé vendredi dernier que l'inflation était un « phénomène historique » en Argentine que la guerre en Ukraine était « aggravée » par la hausse du prix des matières premières et a évoqué la hausse du prix du blé qui a un impact sur le prix du pain, des nouilles et de la farine pour la consommation intérieure. REJET DE L'INDUSTRIE La Chambre de l'industrie pétrolière de la République argentine (Ciara) a « rejeté » samedi l'augmentation des droits d'exportation pour la farine et l'huile de soja à 33%, affirmant dans un communiqué qu'elle « menace l'industrialisation du soja » dans ce pays d'Amérique du Sud. La CIARA a également noté que l'augmentation des droits à l'exportation « n'est pas légale » étant donné que le pouvoir exécutif a perdu les pouvoirs délégués du Congrès et que le décret doit être approuvé par une commission bicamérale, avertissant que les entreprises agro-exportatrices « analysent toutes les actions en justice pour remettre en question la décision ». La chambre a déclaré que la mesure « décourage les exportations », rappelant que la farine et l'huile de soja représentent un tiers des exportations totales de l'Argentine et occupent les première et deuxième places du classement annuel des exportations totales du pays. Il a estimé que le gouvernement argentin avait d'autres décisions à prendre, mais a décidé d'augmenter les taux de produits transformés qui « n'affectent pas le taux d'inflation, mais détériorent les conditions de production, de travail et d'exportation du premier complexe national d'exportation ». CHEF vd/laa