L'Américain Riley mène le tournoi PGA Valspar Championship en Floride

L'Américain Davis Riley a terminé samedi avec une carte avec 62 coups (-9), sa meilleure ronde de la PGA américaine, pour prendre une avance de deux coups après le troisième tour du tournoi du Florida Vlaspar Championship.

La recrue de 25 ans, dont le seul Top 10 de la tournée était une septième place aux Bermudes en octobre dernier, s'est classée au sommet de l'épreuve de Floride avec 195 coups (-18) en 54 trous sur le parcours Copperhead d'Innisbrook à Palm Harbor, en Floride.

Le 399e au monde, a réussi une troisième ronde spectaculaire sans bogeys et a marqué un tir de 69 pieds au neuvième trou.

« J'étais excité qu'il entre », a dit Riley. « J'ai pris un très bon départ. J'ai senti que j'avais un certain élan. C'était une super journée. »

Riley a battu l'ancien record en 54 trous du tournoi de 199, établi par le Sud-Coréen K.J. Choi en 2002 et égalé par Hadwin en 2017 et Sam Burns et Keegan Bradley l'an dernier.

Son compatriote américain Matthew NeSmith, qui menait la veille avec 36 trous, a fait un bogey aux 16e et 17e trous pour trébucher à nouveau et est tombé à la deuxième place avec 197 (-16), tandis que le champion en titre Sam Burns et son compatriote Justin Thomas ont terminé à égalité au troisième rang avec 198 (-15).

Le Chilien Mito Pereira et le Vénézuélien Jhonattan Vegas ont terminé la journée à égalité avec 207 coups (-6) chacun après avoir remis des cartes avec 68 (-3) et 72 (+1), respectivement.

Les Latino-Américains qui ont été éliminés après le deuxième tour vendredi étaient les Mexicains Carlos Ortiz et Abraham Ancer, ainsi que l'Argentin Emiliano Grillo.

- Résultats de samedi après le troisième tour du tournoi PGA Tour Valspar Championship (Par-71) :

1. Davis Riley (États-Unis) 195 (65-68-62)

2. Matthew NeSmith (États-Unis) 197 (67-61-69)

3. Justin Thomas (États-Unis) 198 (66-66-66)

. Sam Burns (États-Unis) 198 (64-67-67)

5. Adam Hadwin (CAN) 200 (64-66-70)

6. Robert Streb (États-Unis) 202 (68-69-65)

. Matt Fitzpatrick (ENG) 202 (67-68-67)

. Brian Harman (États-Unis) 202 (67-67-68)

. Troy Merritt (États-Unis) 202 (68-67-67)

. Xander Schauffele (États-Unis) 202 (67-67-68)

...

34. Mito Pereira (CHI) 207 (69-70-68)

. Jhonattan Vegas (VEZ) 207 (64-71-72)

