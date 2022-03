La Birmanie autorisera les vols internationaux à partir du 17 avril

Bangkok, 19 mars La Birmanie autorisera l'arrivée de vols en provenance de l'étranger à partir du 17 avril après avoir été fermé pendant deux ans pour contenir la propagation du covid-19, ont rapporté les autorités ce samedi. Les visiteurs qui souhaitent entrer dans le pays doivent être vaccinés avec le calendrier complet de covid-19, subir une quarantaine d'une semaine et un résultat négatif à deux tests PCR pour détecter le virus à leur arrivée. La mesure, annoncée par le conseil consultatif créé pour lutter contre la pandémie, vise à revitaliser l'économie du pays et le secteur du tourisme, selon la chaîne MRTV, contrôlée par les militaires qui ont organisé un coup d'État en février 2021. L'annonce coïncide avec une baisse du nombre de personnes infectées, 540 nouveaux cas et 2 décès ont été signalés ce samedi, alors que depuis le début de la pandémie, 608 384 personnes ont été infectées, dont quelque 19 420 décès. La campagne de vaccination progresse tardivement et 40 % de la population n'a pas encore été vaccinée avec les deux doses. La Birmanie est également au cœur d'une profonde crise politique, économique et sociale depuis la prise du pouvoir de l'actuelle junte militaire, qui s'est heurtée à une opposition populaire généralisée et a déclenché des conflits armés dans tout le pays. Les autorités ont brutalement réprimé la dissidence, tirant pour tuer des manifestants pacifiques et tué 1687 personnes, selon des données de l'Association pour l'assistance aux prisonniers politiques en Birmanie. CHEF nc/amd