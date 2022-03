Sophie Ghaziri, who now lives outside Beirut, carries her cat at home in Byblos, Lebanon July 20, 2021. "Not until we sat down with ourselves, did we have time to process what we had gone through. That's when the panic attacks started, that's when I thought my heart was going to come out of my chest?. we moved as far away from Beirut as possible and it feels a lot safer here..I didn?t lose a family member and I didn?t lose anything, I just lost myself in this". 34-year old Journalist and producer, Sophie Ghaziri, said. Picture taken July 20, 2021. REUTERS/Emilie Madi

Jouer avec notre chat le fera grandir et se sentir plus chat chaque jour. Cela peut suggérer qu'il se développera physiquement, mais sa croissance par le jeu le rendra plus émotionnel et intellectuel.

Grâce au jeu, notre chat pourra non seulement s'amuser et se divertir, mais il améliorera également les compétences qui l'aideront à aiguiser son instinct de chasseur, grâce à une stimulation mentale et émotionnelle. Bref, tout cela va le rendre plus chat.

Les chats sont des chasseurs par excellence qui vibrent et apprécient l'art de traquer leurs proies, ce qui est difficile lorsqu'ils sont domestiqués et encore plus lorsqu'ils vivent en milieu urbain.

Le jeu en tant que copie ou caricature de la réalité rapproche le chat de l'activité de sa nature sauvage, faisant ressortir ses instincts endormis par des générations de domestication et en même temps lui permettant de garder son corps et son esprit en forme.

Grâce au jeu, notre chat pourra non seulement s'amuser et se divertir, mais il améliorera également les compétences qui l'aideront à aiguiser son instinct de chasseur (Reuters/Kai Pfaffenbach)

Lorsque les espaces sont petits, nous devrons affiner notre ingéniosité pour reproduire les comportements prédateurs par le jeu.

Si nous utilisons des objets et/ou des jouets attachés à des cordes, nous imiterons les mouvements des proies les plus courantes des petits chats : les oiseaux ou les petits rongeurs. De cette manière, la vie urbaine sera consacrée à l'une des principales méthodes de chasse aux chats, qui consiste à poursuivre leurs proies.

Pour le spécifier, il faut passer par une branche ou un bâton au bout duquel nous attacherons une petite corde ou un fil d'au moins un mètre auquel nous attacherons à l'extrémité opposée une petite balle gonflable (un morceau de tissu qui enveloppe une mousse de coton ou de nylon) ou un simple liège.

Prenons le bâton d'une extrémité et, avec un mouvement sinueux, nous imitons les mouvements d'une proie en la traînant, afin que le chat la poursuive. L'important est qu'il puisse être conduit de manière à ce que la séquence de la chasse se termine par une fin heureuse et triomphante.

Les jouets, qui sont bien meilleurs qu'ils soient faits maison, devraient attirer l'attention du chat et c'est pourquoi ils ont du son (AFP)

Une autre façon de jouer consiste à jouer avec des balles ou des boules de papier, surtout si elles rebondissent. Le rebond leur donnera le statut de « vivant » en résistant et en essayant de s'échapper. Cet effet peut être obtenu par le chat lui-même en le laissant saisir une balle de taille appropriée. Le chat lorsqu'il la voit rouler, se positionne pour la traquer et l'attaquer. Une fois immobile, il essaiera de l'attraper entre ses quatre pattes, avec ses ongles et sa bouche, en faisant semblant d'avoir chassé une proie, à laquelle sa propre traque lui a donné « vie ».

Les jouets, qui sont bien meilleurs qu'ils soient faits maison, devraient attirer l'attention du chat et c'est pourquoi ils ont du son. J amás nous devons jouer avec notre chat avec des lampes de poche laser : puisque sa curiosité va l'obliger à le poursuivre, déployant toutes ses prouesses physiques pour réussir à l'attraper sans réussir à chasser la proie. Cela va frustrer l'animal et peut avoir de graves conséquences sur son comportement futur.

Chez les jeunes chats, qui utilisent le plus souvent leurs griffes pour attraper des jouets, une plus grande tendance au jeu est observée. Il est très important que lorsque nous jouons avec des chats, nous utilisions des objets intermédiaires et jamais nos mains ou nos pieds pour bannir l'habitude de déployer leurs griffes sur eux, évitant ainsi des dommages ultérieurs.

*Prof. Dr. Juan Enrique Romero @drromerook est médecin vétérinaire. Spécialiste en enseignement universitaire. Master en psychoimmunoneuroendocrinologie. Ancien directeur du Small Animal School Hospital (UNLPAM). Professeur d'université dans plusieurs universités argentines. Conférencier international.

CONTINUEZ À LIRE :