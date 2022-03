Jeux mobiles : 70 % des Latino-Américains jouent plus que jamais sur des appareils mobiles

A man uses a mobile device.

Grâce à la croissance exponentielle survenue pendant la pandémie, au cours de la dernière année les jeux mobiles ont largement dépassé les revenus et l'activité enregistrés sur leurs homologues consoles et PC . Un récent rapport préparé par Cisneros Interactive en collaboration avec Justmob a révélé que la tendance n'est pas du tout étrangère à l'Amérique latine, mais qu'une croissance énorme peut également être observée qui conduit à une nouvelle normalité pour les joueurs de la région.

Malgré le fait que la pandémie et l'isolement aient été les principales raisons de la croissance des téléphones portables en tant que plate-forme de jeux vidéo, l'assouplissement des mesures de soins en Amérique latine a clairement montré que le phénomène continue d'évoluer malgré des facteurs externes. Le rapport s'est concentré sur l'Argentine, le Brésil, le Chili, la Colombie, le Mexique et le Pérou pour analyser cette tendance et les nouvelles habitudes de consommation des joueurs latino-américains.

Plus de la moitié des personnes interrogées, hommes et femmes de plus de 18 ans, ont affirmé jouer quotidiennement sur leur smartphone . Alors que dans la plupart des pays étudiés, il est précis à environ 50 %, en Argentine et en Colombie, les pourcentages étaient légèrement plus élevés. Parmi ces utilisateurs, près de 75 % ont au moins trois sessions de jeu par jour. En termes de temps, la moitié des personnes interrogées ont déclaré passer plus de 40 minutes par jour avec différents jeux vidéo mobiles . Le Mexique est la seule exception, où la proportion atteint 60 %.

League of Legends : Wild Rift promet un contenu exclusif jamais vu auparavant dans le titre PC de cette année

« Pendant l'isolement, ce passe-temps s'est accru et 70% des Argentins ont passé plus de temps à jouer pendant cette période, en particulier ceux de plus de 35 ans », a déclaré Gonzalo Borras, directeur général Audio & Mobile de Cisneros Interactive, ajoutant : « Ce qui est encore plus intéressant, c'est que cette tendance ne semble pas changer, puisque 3 sur de 5 joueurs ont l'intention de continuer à jouer avec la même intensité après la pandémie. » Bien qu'il y ait de légères différences, les chiffres enregistrés dans le reste des pays étudiés restent dans un ordre similaire.

Bien entendu, les smartphones sont la plateforme préférée pour profiter de ces expériences, bien que certains utilisateurs alternent également avec des tablettes, notamment lorsqu'il s'agit de jouer avec des enfants.

Apex Legends Mobile est désormais disponible dans certains pays de la région et a annoncé ses plans d'extension dans le reste du monde

La croissance du jeu mobile ne se voit pas seulement à travers l'activité de ses utilisateurs, mais c'est également une tendance chez les développeurs de jeux vidéo. L'univers de League of Legends s'est étendu avec son titre mobile, Wild Rift, qui a tenu son premier calendrier compétitif en 2021 qui a culminé avec la première coupe du monde.

La semaine dernière, Respawn Entertainment a publié avec Lightspeed & Quantum Studios la première version d'Apex Legends Mobile. La populaire bataille royale PC a finalement atterri sur l'arène mobile et l'a fait dans les pays d'Amérique latine, en Asie du Sud-Est, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Ces marchés ne se caractérisent pas par les smartphones les plus avancés, mais ils sont forts dans une grande variété de titres esports mobiles grâce au fait qu'il s'agit du moyen le plus accessible d'accéder aux jeux vidéo.

Alors que Call of Duty Mobile est l'un des représentants les plus populaires dans l'arène mobile, les gestionnaires de franchise prévoient également d'introduire Warzone sur les téléphones mobiles pour élargir leur audience comme jamais auparavant.

Call of Duty Mobile a annoncé son nouveau championnat du monde cette semaine (Photo : Twitter)

Ce qui représente pour ces entreprises une opportunité commerciale nouvelle et très intéressante, pour les utilisateurs, cela se traduit par une grande variété d'expériences, c'est-à-dire des jeux pour tous les goûts. La pandémie a entraîné une croissance sans précédent de l'activité mobile car les joueurs recherchent principalement une évasion de la réalité ou un moyen de se détendre dans le contexte actuel.

« Le divertissement est la principale raison pour laquelle les hommes et les femmes choisissent les jeux mobiles, mais le plaisir et la détente sont d'autres raisons pour lesquelles ils choisissent de jouer », explique Borras. Parmi les autres raisons citées par les répondants, citons le soulagement du stress, l'amélioration des réflexes, la concentration et l'attention Plus de 70% trouvent également dans les jeux vidéo un moyen de socialiser, que ce soit avec des connaissances ou avec d'autres joueurs.

Le rapport révèle que les publicités en jeu, en particulier dans les expériences gratuites, font désormais partie de l'habitude de jouer. De nombreux titres invitent les joueurs à regarder de courtes publicités pour plus de vies ou de meilleures récompenses, et plus de 80 % des personnes interrogées choisissent de le faire pour prolonger ou améliorer leur expérience de jeu. De plus, 75 % considèrent les publicités comme quelque chose de positif car, à l'occasion, elles leur permettent de connaître d'autres titres ou services en phase avec ce qu'ils jouent.

Rocket League est une autre franchise populaire qui a atterri sur l'arène mobile pour élargir son public (Photo : Psyonix)

Gonzalo Borras a également révélé : « Non seulement les joueurs jouent à des jeux, ils font également des achats intégrés à l'application : 57 % dépensent de l'argent pour obtenir une nouvelle vie pour le jeu ou du contenu supplémentaire . » Bien que les données ne soient pas si surprenantes car elles sont en phase avec le reste du monde, elles montrent clairement que le l'industrie connaît déjà une nouvelle normalité. Alors qu'une partie du public considère l'activité mobile comme un créneau, la réalité montre que c'est le meilleur terrain pour les développeurs et les marques de parier sur leurs nouvelles propriétés et moins nouvelles.

L'audience des joueurs est la plus grande audience numérique après les médias sociaux , ce qui garantit que l'activité continuera de croître grâce aux nombreux titres en cours de réalisation. L'accessibilité offerte par un appareil mobile, contrairement aux consoles qui n'ont pas de stock ou aux PC qui rivalisent en prix avec une voiture, est un outil que les entreprises recherchent depuis longtemps. Cependant, la pièce qui était nécessaire était le confort des joueurs eux-mêmes, qui, il y a 10 ans, ne voyaient le jeu mobile que comme synonyme de Candy Crush, mais aujourd'hui, ils profitent quotidiennement de leurs franchises préférées.

