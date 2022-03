Hugo Guillamón remplace Diego Llorente dans l'appel de l'Espagne

Madrid, 19 mars Le joueur valencien Hugo Guillamón a été appelé par l'entraîneur espagnol Luis Enrique Martínez à prendre la place laissée par Diego Llorente dans l'équipe, après avoir été blessé lors du match de vendredi contre les Wolves dans le premier ministre anglais. C'est le premier appel de Luis Enrique à Hugo Guillamón, qui a toutefois déjà fait ses débuts absolus en amical contre la Lituanie et a même marqué, avant le Championnat d'Europe, car les joueurs qui joueraient plus tard le tournoi après le coronavirus positif pour Sergio Busquets étaient confinés. Avec le gardien de but David Raya, le joueur valencien qui peut jouer en tant que milieu de terrain ou milieu de terrain, il devient la grande nouveauté de l'appel de Luis Enrique pour les deux premiers amicaux de 2022, contre l'Albanie à Barcelone et l'Islande à La Corogne. Guillamón a joué l'intégralité du match ce samedi lors de la victoire de Valence au stade Martínez Valero contre Elche et sera concentré mardi avec l'équipe senior au lieu du sub'21, dans lequel il avait été cité par Luis de la Fuente. La liste de Luis Enrique pour les deux premiers matches amicaux de 2022 est composée de : GARDIENS DE BUT : Unai Simon (Athletic Club), Robert Sanchez (Brighton), David Raya (Brentford/ING). DÉFENSEURS : Cesar Azpilicueta (Chelsea), Dani Carvajal (Real Madrid), Aymeric Laporte (Manchester City), Eric Garcia, Jordi Alba (Barcelone), Pau Torres (Villarreal), Hugo Guillamón (Valence), Marcos Alonso (Chelsea). MILIEUX DE TERRAIN : Rodri Hernandez (Manchester City), Pedri Gonzalez et Gavi (Barcelone), Marcos Llorente, Koke Resurrection (Atletico Madrid), Carlos Soler (Valence). AVANT : Pablo Sarabia (Sporting Portugal/POR), Dani Olmo (Leipzig/Allemagne), Alvaro Morata (Juventus/ITA), Ferran Torres (Barcelone), Jeremy Pino (Villarreal), Raúl de Tomás (Espanyol). CHEF RMM/ASC