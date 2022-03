María Félix était l'une des actrices les plus importantes du Mexique pendant l'âge d'or et l'une des femmes les plus admirées au monde grâce à sa beauté et à son talent. Cependant, dans l'environnement artistique, elle a eu plusieurs inimitiés en raison de sa personnalité.

À plusieurs reprises, des actrices et des acteurs se sont plaints du comportement de Marí Felix lorsqu'elle travaillait sur les plateaux d'enregistrement, arguant qu'elle était une personne despotique ou grossière, notamment Columba Dominguez, Irma Serrano, Silvia Pinal, Katy Jurado et Dolores del Rio.

Columba Dominguez a assuré que Maria s'était cassé le lobe de l'oreille en le giflant (Photo : Morelia Film Festival)

L'une des histoires les plus importantes sur La Doña portait sur la bagarre qu'elle a eue avec Columba Domínguez, alors que l'épouse d'Emilio El Indio Fernández dans L'histoire derrière le mythe rappelait que son partenaire l'accusait d'avoir taché l'un de ses manteaux coûteux et exclusifs.

Domínguez a déclaré que c'était pendant le tournage de Maclovia que les deux se sont affrontés pendant les enregistrements, Maria ayant tenté de profiter des scènes violentes qu'ils avaient eues pour l'agresser physiquement.

Irma Serrano a traité Maria de « momie » et l'a accusée d'être impolie envers ses compatriotes (Photo : Twitter)

L'inimitié entre María Bonita et Irma Serrano a également attiré l'attention du public à plusieurs reprises, les deux ayant exprimé leur aversion lors d'événements.

À une occasion, certains artistes ont vu comment, lors de la réception d'une fête, La Doña a tenté de mettre La Tigresa mal à l'aise en insistant pour qu'elle chante, parce qu'elle voulait que ses invités apprécient sa voix, cependant, la vedette a été extrêmement humiliée par l'attitude de Maria et a quitté les lieux .

D'autres artistes tels que Lola Beltrán et Lucha Villa ont soutenu Serrano et ont également décidé de se retirer du parti.

Silvia Pinal a récemment révélé que Maria l'avait mal traitée à plusieurs reprises (Photo : Film 'Viridiana' de Luis Buñuel)

Silvia Pinal a également rejoint les actrices qui ont distingué Félix pour son comportement despotique, car au cours d'une interview, elle a rappelé que son partenaire était très impoli envers son compatriote artistes.

Selon la Diva, la raison pour laquelle elle ne faisait pas partie des photos du baptême de sa petite-fille Frida Sofía, fille d'Alejandra Guzmán, était parce que La Doña a dit qu'elle ne serait la marraine de la jeune fille que si son collègue se rendait dans la partie la plus éloignée de l'église où la cérémonie aurait lieu, car la seule protagoniste de ce parti pourrait être elle-même.

Katy a partagé qu'après cette rencontre, plusieurs de ses collègues lui ont tourné le dos (Photo : Facebook/Fondation Maria Felix)

La protagoniste de Doña Barbara s'est également disputée avec Katy Jurado, qui était initialement son amie.

Comme Jurado l'a rappelé en entrevue, alors qu'ils travaillaient sur La bandida, elle s'est cassé la jambe et l'équipe de production était au courant de l'aider à récupérer et à faire filmer le film à temps.

Cependant, le fait que toute l'attention soit portée sur Katy a bouleversé Maria, au point qu'elle a exigé que la production ne pointe la caméra vers elle que parce que « je suis la star », aurait-elle affirmé devant tous ses collègues acteurs.

Katy aurait été tellement bouleversée par la réaction de son amie qu'elle a répondu : « Madame, en tant que star vous êtes aussi star qu'Emilio Fernández, tout comme Pedro Armendáriz, tout comme López Tarso et comme je le suis. Je pense que plus qu'une star, tu es une vedette », ce qui a brisé à jamais ton amitié.

Les actrices ont réussi à entretenir une très bonne amitié après avoir fait partie de La cucaracha (Photo : Facebook/Golden Age)

Dolores del Río aurait été une autre actrice avec laquelle La Doña a eu une rencontre dans le film La Cucaracha, où Ismael Rodríguez voulait les deux comme co-stars, mais María était opposée à ce que les deux aient le même poids dans l'histoire. Cependant, ils ont réussi à lisser leurs aspérités tout en travaillant ensemble.

María Felix a également eu une rivalité avec des actrices avec lesquelles elle n'a jamais échangé de mots, comme Gloria Marín, puisqu'elle la voyait comme une ennemie depuis qu'elle a arraché le rôle principal dans Le Rocher des âmes.

