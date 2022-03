Fernández Noroña a arrêté Ciro Murayama pour avoir critiqué Morena et révoqué son mandat : « Vous trahissez le peuple »

Le député fédéral du Parti travailliste (PT), Gerardo Fernández Noroña, est devenu l'un des plus forts alliés du Mouvement pour la régénération nationale (Morena) dans sa quête de poursuite aux trois niveaux de gouvernement, ainsi que lorsqu'il s'agit de discuter et d'adopter toute opinion favorable eux.

Tout au long du 18 mars, le législateur a affiché ses meilleurs tweets pour faire exploser Ciro Murayama, conseiller de l'Institut national électoral (INE) qui, sur son compte Twitter, a partagé diverses critiques du parti cerise et du processus démocratique de La révocation du mandat aura lieu le 10 avril.

Avec son premier message, le responsable électoral a répondu au chef national de Morena, Mario Delgado Carrillo, qui a appelé la population en général à « peindre une clôture, mettre en place une bâche ou coller un autocollant pour faire avancer le processus de révocation du mandat.

C'est pourquoi, dans son message, Murayama a rappelé les moments où l'INE a soutenu ce mouvement politique, comme par exemple avec son enregistrement, l'organisation des élections fédérales de 2018, au cours desquelles il a pris le contrôle du pays.

« Qui a donné le disque à Morena en 2014 ? Le @INEMexico Qui a organisé les élections de 2018 ? L'INE Qui installe chaque box où x Morena est voté ? L'INE Qui a réalisé l'enquête pour renouveler le leadership de Morena ? L'INE Qui sont les attaques du gouvernement et de Morena ? Oui, à l'INE », a écrit le directeur de l'INE.

(Photo : Twitter)

C'est le message par lequel Fernández Noroña a exploité, car depuis ses réseaux sociaux, le petista lui a demandé de se positionner comme le protagoniste de ces événements, un fait pour lequel il a qualifié le peuple de « traître », puisque ce dernier est celui qui, avec ses impôts, était responsable du financement tous les aspects qu'il a énumérés dans son tweet.

« Qui a donné ? Tu n'as rien donné. Vous n'avez ni mis, ni organisé, ce sont les gens qui ont tout fait, ce sont les gens qui paient votre salaire et ce sont les gens que vous trahissez @CiroMurayamaINE », a écrit le député.

Mario Delgado lui-même a également répondu à Murayama. Par un certain libellé, il a affirmé que c'était le peuple mexicain qui avait donné l'enregistrement au parti, qu'avec son vote, il avait été présenté au gouvernement et que ce sont les citoyens eux-mêmes qui ont défini la direction.

« Qui déclarons-nous ? Aux ennemis du peuple et aux traîtres à la démocratie. La démocratie appartient au peuple et au peuple », a publié le Morenista.

Mario Delgado a également critiqué le directeur électoral pour ses déclarations à son encontre (Photo : EFE/Carlos Ramírez)

Par la suite, le conseiller électoral a décidé de partager le bulletin d'information avec lequel l'INE a exhorté Morena et ses membres à retirer toutes les promotions qui promeuvent et diffusent la révocation du mandat.

« Le @SCJN a déclaré que les parties ne peuvent pas diffuser la révocation du mandat. C'est pourquoi @INEMexico a pris aujourd'hui une mesure de précaution à Morena pour télécharger des vidéos qui violent la Constitution en faisant la promotion de la RM. Est-ce si difficile pour eux de respecter les règles du jeu démocratique ? » , a partagé Murayama.

En ce qui concerne la première mesure de précaution, la Cour suprême de justice de la nation (SCJN) a statué qu'il est contraire à la Constitution pour les partis politiques de promouvoir la participation des citoyens au processus de Révocation du mandat.

Pour cette raison, il a ordonné la suppression des promotions à la radio, à la télévision et sur les réseaux sociaux, ainsi que d'éviter la diffusion de propagande politique et l'utilisation probable de ressources publiques pour promouvoir la participation des citoyens à l'exercice de la révocation du mandat.

La plainte déposée par le Parti révolutionnaire démocratique (PRD) auprès de la Commission des plaintes et des plaintes de l'Institut national électoral (INE) fait état d'une utilisation abusive présumée de la diffusion des promotions appelées MEXICO NOS NEED V1 et MEXICO NEED US V2 prévu pour la radio et la télévision, qui, selon le concept du PRD, interfère en temps ordinaire avec le processus démocratique.

