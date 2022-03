Deux lions et deux tigres ukrainiens, réfugiés aux Pays-Bas

Deux lions et deux tigres « gravement traumatisés » et mal nourris sont arrivés samedi dans un refuge dans le nord des Pays-Bas, a confirmé l'organisation qui les a récupérés à la frontière ukraino-polonaise.

« Ce sont deux lions mâles âgés de 3 ans et demi et 1 an et demi, respectivement, un tigre mâle de 6 mois et un tigre de 5 ans », a déclaré sur Facebook l'association « Stichting Leeuw » (fondation du lion), qui a récupéré les félins vendredi soir.

Les animaux sont « gravement traumatisés » et souffrent de malnutrition, a déclaré à l'AFP le directeur de l'organisation, Robert Kruijff, qui estime qu'ils n'ont peut-être pas été nourris depuis une semaine ou deux.

Les quatre chats ont fait un « long » voyage avant d'arriver en Pologne dans un bus rempli d'animaux ukrainiens, a-t-il précisé.

Le réalisateur ne sait pas d'où ils viennent en Ukraine, ni comment s'est développé le voyage à travers ce pays déchiré par la guerre.

La tigresse est, selon l'organisation, en pire état. « On ne sait pas s'il survivra », a déploré Kruijff.

Les quatre réfugiés doivent être mis en quarantaine pendant un mois dans le refuge de l'organisation situé dans la ville d'Anna Paulowna, dans le nord des Pays-Bas.

Leur destination finale est une réserve en Afrique du Sud, mais ils devront d'abord reprendre des forces, ce qui pourrait durer un an ou deux, estime Kruijff.

Le transfert des animaux a été organisé par le zoo de Poznan, situé dans l'ouest de la Pologne, a-t-il souligné.

Six lions, tigres et autres chats évacués d'Ukraine ont également été accueillis début mars dans des abris pour animaux en Espagne et en Belgique après un dangereux trajet en camion, au cours duquel le véhicule a été retrouvé devant des chars russes et a dû éviter les zones bombardées, selon les associations qui les ont récupérés.

jcp/cl/mab/eg