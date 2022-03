Ce qui attend l'équipe nationale mexicaine lors de ses derniers matches de qualification pour la Coupe du monde

Jul 3, 2021; Los Angeles, CA, USA; Mexico forward Hirving Lozano (22) moves the ball in the second half against Nigeria during a MexTour game at Los Angeles Memorial Coliseum. Mandatory Credit: Kirby Lee-USA TODAY Sports

Le dernier tiers des matches a eu lieu lors des qualifications pour la Coupe du monde de la Concacaf et avec lui, c'est aussi le dernier appel de l'équipe nationale mexicaine dans le cadre du processus actuel. Gerardo Martino a publié la liste des joueurs dont il aura besoin pour les matchs contre les États-Unis, le Honduras et le Salvador à la recherche du billet pour la Coupe du monde Qatar 2022.

La finale de la finale octogonale approche et rien n'est encore décidé, même si certaines équipes s'éloignent déjà du reste du groupe : le Canada, les États-Unis et le Mexique. En jeu, il reste neuf unités à distribuer, cependant, les trois équipes se préparent pour occuper les postes de qualification directe à la plus haute foire du football.

Jusqu'au début des hostilités, le Tri se classe troisième au classement avec 21 points (à égalité avec les Américains, mais avec moins de buts en faveur), quatre de plus que son plus proche poursuivi, le Panama, et quatre de moins que le leader du tableau, le Canada. Rappelons que la Concacaf distribue trois places et demie pour la Coupe du monde.

Photo d'archive de l'entraîneur de l'équipe de football mexicaine Gerardo Martino lors d'une conférence de presse à Mexico (Mexique). EFE/Sashenka Gutierrez

La mission de l'équipe nationale dirigée par Tata Martino consiste à battre deux de ses trois rivaux proches, afin d'obtenir un billet. Le premier adversaire sera les États-Unis le jeudi 24 mars à 20h00 sur le terrain de l'Estadio Azteca. L'ensemble Barras y las Estrellas fait face au même panorama que celui du Mexique.

Le prochain et avant-dernier engagement du tournoi de qualification indique que le Mexique se rendra en Amérique centrale pour affronter le Honduras au stade olympique métropolitain de la ville de San Pedro Sula. C'est un endroit extrêmement difficile pour les équipes, mais dans cette édition, les catrachos ont à peine ajouté une unité à domicile.

Le match est prévu pour 17 h 05 le dimanche 27 mars. Le Honduras est actuellement la seule équipe officiellement hors combat pour se qualifier pour le Qatar 2022.

Enfin, le Tri clôturera son cycle à élimination directe contre le Salvador. Pour le dernier jour, il est très probable que le statut des Centraméricains sera éliminé (un match nul, une défaite ou que le Panama ait deux points les élimine). Par conséquent, le jeu aurait une plus grande notion d'engagement. L'étape sera le colosse de Sainte Ursule à 19h05 le 30 mars.

L'équipe mexicaine de football affrontera le Panama lors de la troisième journée des qualifications pour la Coupe du monde en vue du Qatar 2022 (Photo : Twitter/ @miseleccionmx)

C'est alors que tout peut être défini devant les Américains. Le risque d'être laissé de côté pour le Mexique est un scénario catastrophique où il ne marque pas de points et où le Panama et le Costa Rica remportent trois victoires consécutives.

Gardiens de but : Guillermo Ochoa (Club America), Rodolfo Cota (Leon Club), Jonathan Orozco (Club Tijuana) et Alfredo Talavera (Pumas).

Les défenseurs : Jorge Sanchez (Club America), Johan Vazquez (Gênes), Gerardo Arteaga (KRC Genk), Julian Araujo (LA Galaxy), Jesus Gallardo (Monterrey FC), Cesar Montes (Monterrey FC), Hector Moreno (Monterrey FC), Israel Reyes (Club Puebla), Nestor Araujo (Real Club Celta de Vigo) et Jesus Angulo O (Tigres).

Milieu de terrain : Edson Alvarez (Ajax), Hector Herrera (Atletico Madrid), Carlos Rodriguez (Cruz Azul), Luis Romo (Monterrey FC), Rodolfo Pizarro (Monterrey FC), Erick Aguirre (Monterrey FC), Erick Gutierrez (PSV Eindhoven) et Diego Lainez Leyva (Real Betis Balompie).

Avants : Henry Martin (Club America), Santiago Gimenez (Croix bleue), Uriel Antuna (Croix bleue), Alexis Vega (Guadalajara), Hirving Lozano (Naples), Jesus Manuel Corona (Séville) et Raul Alonso Jimenez (Wolverhampton Wanderers).

CONTINUEZ À LIRE :