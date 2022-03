Capitale culturelle de l'Ukraine, elle n'est plus loin de la guerre

LVIV, Ukraine (AP) — Avant que les missiles n'atteignent une courte distance des cathédrales et des cafés du centre de Lviv, la capitale culturelle de l'Ukraine était une ville qui pouvait se sentir loin de la guerre. La panique initiale s'était calmée et la réaction aux alarmes antiaériennes du matin était, de plus en plus, de ne pas descendre les escaliers mais de se retourner dans son lit.

Mais les frappes aériennes russes qui ont frappé les environs de l'aéroport international aux premières heures de vendredi ont secoué les bâtiments voisins et se sont dispersées avec un sentiment de confort lorsque de la fumée noire dense s'élevait dans le ciel.

Cependant, dans les heures qui ont suivi l'incident, les scènes habituelles dans d'autres villes du pays qui ont horrifié le monde n'ont pas été produites : des bâtiments détruits et des personnes fuyant sous le feu. Lviv était déjà revenue à son rôle centenaire de carrefour en constante adaptation.

« Le matin, il y avait de la peur, mais nous devons passer à autre chose », a déclaré Maria Parkhuts, qui travaille dans un restaurant. « Les gens arrivent avec presque rien et viennent de pires endroits. »

Depuis le début de la guerre il y a près d'un mois, la ville est devenue un refuge en tant que dernier avant-poste avant la Pologne, accueillant des centaines de milliers d'Ukrainiens, qu'ils soient de passage ou de séjour. Dans l'autre sens, il y a l'aide et les combattants étrangers.

Au milieu se trouve une ville où, apparemment, la vie continue entre les églises du patrimoine mondial et les kiosques à café. Les cyclistes qui distribuent de la nourriture avec les sacs à dos de marques internationales sur le dos chancelent sur les pavés. Des tramways jaunes sillonnent les rues étroites remplies d'histoire d'une occupation après l'autre, des Cosaques aux Suédois, en passant par les Allemands et l'Union soviétique.

C'est de la menace d'une nouvelle occupation russe, après une longue lutte pour échapper à son influence, et de la proximité avec le reste de l'Europe que la nouvelle Lviv émerge.

« C'est la guerre », a déclaré Maxim Tristan, un soldat de 28 ans, à propos de l'attaque de vendredi. « Cela ne fait que nous motiver davantage à nous battre. »

Dans un coin, plusieurs jeunes font la queue devant une armurerie. Tout est disponible si vous avez de l'argent, a déclaré un homme provoquant les sourires des autres. Dans le même bloc, il y a un stand de tir avec le visage du président de la Russie, Vladimir Poutine, sur la cible. Ailleurs dans la ville, des vétérans de l'armée enseignent aux civils comment tirer.

Dans un parc populaire, à quelques pas du terrain de jeu, un bunker de la Seconde Guerre mondiale a été rouvert. À l'extérieur d'une école d'architecture, des hommes remplissent des sacs de sable. Certaines églises ont protégé leurs images et recouvert leurs vitraux, tandis que d'autres laissent leur destin entre les mains de Dieu.

Dans la partie militaire de son cimetière principal, plus d'une douzaine de tombes sont trop récentes pour porter des croix de marbre. Au sol, il y a des fleurs glacées et le sol est plein d'empreintes de bottes. Derrière, il y a un terrain dégagé prêt à ouvrir plusieurs autres rangées.

Les tatoueurs peignent des symboles patriotiques sur la peau de leurs clients. Une brasserie est désormais dédiée à la fabrication de bombes incendiaires. Un panneau de rue montre une femme, vêtue de bleu et de jaune comme drapeau national, tenant un pistolet dans la bouche d'un Poutine agenouillé. Sur la façade d'une boutique, une jeune femme dessine le dessin d'une colombe.

Le bénévolat s'est emparé de la ville. Les gens ouvrent leurs maisons et les médias locaux rapportent que les habitants coupent de vieux vêtements pour fabriquer des filets de camouflage pour les points de contrôle.

« La guerre ne concerne pas uniquement les personnes qui se battent », a déclaré Volodymyr Pekar.

Cet homme d'affaires de 40 ans est à l'origine d'une initiative visant à remplir la campagne autour de la ville de panneaux d'affichage bleus et jaunes avec des slogans tels que « Dieu sauve l'Ukraine » ou « Ne courez pas, défendez ». Il était mal à l'aise avec le langage grossier qui apparaissait dans les premiers messages après l'invasion, comme il l'a dit arrivé aux voisins les plus religieux.

Dans le même temps, Pekar a lancé une collection pour ce qui, selon lui, sont deux des plus grands besoins des soldats ukrainiens : les gilets pare-balles et les cigarettes.

« Après les combats, il faut fumer », a-t-il dit.

Dans l'ombre des slogans et des vantardises, on estime que 200 000 personnes ont fui pour Lviv les zones les plus durement touchées par les attaques russes. Accueillis par les résidents et installés dans leurs maisons et auberges, ils semblent les plus nerveux.

Les personnes déplacées fouillent les boîtes avec de l'aide aux points de collecte, vérifient les actualités et vérifient leurs téléphones portables. Leur présence a transformé la ville d'une escapade en refuge : au lieu de promouvoir les confiseries locales et les lieux romantiques, le site officiel de l'office de tourisme partage des informations sur l'emplacement des abris anti-bombes et des alertes radiologiques.

Promettant d'offrir « de la chaleur pour l'âme », les habitants ont lancé vendredi une série de promenades culturelles gratuites pour les personnes déplacées, dans le but de visiter des galeries ou le quartier médiéval, entre autres.

Il y a quelques jours à peine, des milliers de nouveaux arrivants ont envahi la gare centrale au plus fort de la vague de réfugiés à l'ouest. Aujourd'hui, les plates-formes sont parfois presque vides, attendant les millions de personnes qui se promènent encore en Ukraine à la recherche d'un lieu de repos ou d'un nouveau but.

Il y avait un menuisier de la capitale bombardée, Kiev, qui s'est entraîné à la défense aérienne il y a quelques années et était en route pour un poste de l'armée. Seul sur la plate-forme avec un sac à dos et un matelas de couchage, il comptait rendre visite à sa famille dans la région occidentale de la Transcarpathie avant de se diriger à nouveau vers l'est.

Plus loin sur la plate-forme, il y avait un jeune couple qui est toujours dans le pays parce que l'homme, âgé de 20 ans, est en âge de se battre et il est interdit de partir.

« Je n'ai jamais autant voyagé dans mon pays. Maintenant, je dois le faire », a déclaré la femme, Diana Tkachenko, 21 ans. Leur voyage a commencé le mois dernier à Kiev, dans un groupe bondé de trois qu'ils ne savaient pas où cela les mènerait.

Son arrivée à Lviv a été terrible. D'autres voyageurs poussaient et criaient, a déclaré Tkachenko. Certains venaient de l'est, de régions russophones et ne connaissaient pas l'ukrainien.

Son train s'est arrêté dans la plus ukrainienne des villes. Pour Tkachenko, il s'agissait de sa première visite à Lviv.

« J'ai beaucoup marché », a-t-il dit. « J'ai essayé de profiter de l'endroit. C'est beaucoup plus sûr. »

Mais il y avait trop de monde et il n'y avait nulle part où vivre. Elle et son petit ami ont décidé de retourner à l'est à Kiev.

Alors que son train s'apprêtait à partir, un autre est arrivé à la gare.